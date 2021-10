Snapchat permetterà di cambiare nome utente, ma solo una volta all'anno

Snapchat è un social network piuttosto popolare e gli ultimi dati di Snap parlano chiaro: conta su oltre 500 milioni di utenti al mese. La sua importanza nel mercato delle applicazioni è ben nota. Un esempio chiaro è dato dal suo contributo alla diffusione delle Storie, poi approdate su Instagram. Negli ultimi anni, però, lato feature e utilità è spesso rimasta indietro. Nel tentativo di recuperare terreno, gli sviluppatori starebbero lavorando sulla possibilità di cambiare nome utente.

Snapchat finalmente permetterà il cambio username?

A rivelare il possibile, futuro approdo di questa importante funzionalità è stato il reverse engineer italiano Alessandro Paluzzi. Tramite il suo account Twitter ha mostrato tale scoperta, avvenuta su Snapchat per Android – ci si attende l’approdo anche su iOS, ovviamente. Il concept è semplice: ogni utente potrà modificare il nome utente con cui ci si è iscritti come meglio desidera, sempre se il nuovo nickname sarà disponibile.

Come potete vedere dall’immagine sottostante, una volta cambiato nome utente non si potrà più modificarlo per un anno. Quello precedente, d’altro canto, non potrà essere utilizzato né da altre persone, né dal proprietario stesso dell’account. Ciò servirebbe per consentire ad altri utenti Snapchat di identificare sempre e comunque i propri contatti.

Inoltre, è possibile notare come il nuovo nickname verrà accompagnato da emoji decorative in seguito alla modifica. Anche questo piccolo accorgimento servirà per garantire a chiunque la possibilità di identificare gli utenti in ogni momento.

Trattandosi di una scoperta recente, il lancio in via definitiva dovrebbe avvenire solamente tra qualche settimana. Come specificato in precedenza, Snapchat provvederà a integrare la feature sia sull’app Android che su quella iOS. L’unica cosa che si può fare è attendere pazientemente il rilascio globale, che con ogni probabilità avverrà gradualmente a partire dagli Stati Uniti.

Nel frattempo, Snapchat vuole sfidare TikTok: per farlo, ha introdotto le “Sfide Spotlight” monetizzate.