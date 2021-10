Snapchat sfida TikTok: arrivano le sfide monetizzate

Snapchat introduce sfide monetizzate per sfidare al meglio il gigante TikTok. Vediamo in cosa consistono e come funzionano nello specifico.

Snapchat prende quota e lancia le sfide monetizzate che stuzzicano i creator

Nella giornata di ieri, Snapchat ha annunciato un nuovo modo che consente ai creatori di monetizzare i propri contenuti attraverso “Sfide Spotlight“. Nel tentativo di competere con TikTok, Snapchat ora pagherà premi in denaro per incoraggiare gli “Snapchatter” a creare contenuti sul social network.

La notizia è stata condivisa oggi dalla società sul suo blog ufficiale. Secondo la compagnia, i creatori saranno in grado di guadagnare denaro con Spotlight Challenges “creando Spotlight Snap ad alte prestazioni utilizzando obiettivi, suoni o #argomenti specifici“. I premi in denaro andranno da 250 a 25.000 dollari, anche se la società afferma che verranno offerti premi ancora più grandi per sfide specifiche. Si legge infatti:

“Gli Snapchatter possono vincere una parte dell'importo totale del premio disponibile per ogni Spotlight Challenge, che in genere varia da $ 1k a $ 25k, anche se occasionalmente potremmo mettere a disposizione una somma maggiore per una particolare sfida. Il premio minimo che uno Snapchatter può vincere in una Sfida Spotlight è di $ 250 USD!”

Gli utenti potranno visualizzare e trovare le sfide disponibili nella pagina “Tendenze” dell'applicazione. Per ogni sfida, il social network sceglierà le 50 proposte più divertenti da giudicare per la loro “creatività e originalità“. Snapchat afferma che verranno scelti in media da 3 a 5 vincitori per prova.

Le sfide Spotlight saranno disponibili a partire dal mese di novembre esclusivamente per gli utenti americani di età superiore ai 16 anni. State tranquilli: ha anche affermato che le sfide verranno estese a più Paesi nei prossimi mesi (lecito aspettare che arrivino anche da noi), ma al momento i dettagli sono ancora sconosciuti.