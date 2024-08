Smartwatch con microfono per chiamate e oltre 110 profili sport a 29€

Tieniti forte perché sto per segnalarti una promozione davvero pazzesca. Se fai veloce puoi metterti al polso questo smartwatch impermeabile e con microfono per le chiamate a soli 29,99 euro, invece che 129,99 euro.

Si tratta di una promozione di Amazon a tempo limitato e quindi dovrei fare alla svelta. Anche perché con lo sconto del 77% risparmi la bellezza di 100 euro sul totale e difficilmente un’occasione del genere durerà a lungo. Con questo fantastico smartwatch potrai fare di tutto, dalle attività sportive al monitoraggio quotidiano fino alla risposta delle chiamate in arrivo.

Smartwatch eccezionale a prezzo ridicolo

Il rapporto qualità prezzo di questo smartwatch è indubbiamente imbattibile. Si presenta con un bellissimo display HD touch a colori da 1,96 pollici perfettamente visibile anche alla luce del sole. Possiede un cinturino in morbido silicone robusto e leggero. Gode di una batteria in grado di durare fino a 10 giorni con una sola ricarica e possiede la tecnologia Bluetooth 5.3 per una connessione affidabile.

È resistente all’acqua con certificazione di grado IP68 e dunque lo potrai usare sia in piscina che al mare senza problemi. Potrai avvalerti delle oltre 110 modalità sportive per tenerti in forma e monitorare in tempo reale il battito del cuore, l’ossigeno nel sangue e il sonno. Puoi personalizzare i quadranti con tantissimi disponibili e rispondere alle chiamate direttamente dal polso.

Questa è una straordinaria occasione e da un momento all’altro svanirà nel nulla. Quindi prima che ciò accada vai su Amazon e acquista il tuo smartwatch a soli 29,99 euro, invece che 129,99 euro. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Se sei abbonato ai servizi Prime lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.