Smartwatch con schermo WOW, telefonate, tante funzioni e prezzo MINI? Eccolo! (24€)

Cerchi uno smartwatch che praticamente ti offra tutto, dalle tantissime funzionalità alle telefonate dal polso? Sei anche alla ricerca di una cifra super compatta, che non ti svuoti i portafogli? Allora, quello che ho scovato in sconto assurdo su Amazon e il prodotto che fa per te. Un dispositivo da polso con schermo gigante, funzionalità dedicate a sport, salute e gestione delle notifiche, ma non solo!

Infatti, grazie al microfono e allo speaker integrati, puoi utilizzarlo senza problemi anche per parlare al telefono in vivavoce. Spunta adesso il coupon direttamente in pagina e completa il tuo ordine per averlo a 24,99€ appena invece di 69,99€. Le spedizioni sono super veloci e anche gratis, basta essere abbonati ai servizi Prime. Fai molto in fretta, la disponibilità in promozione è super limitata.

Un prodotto che è possibile prendere a questo prezzo solo per merito di un’occasione a tempo limitatissimo. Impensabile che un wearable così completo, dotato di ben 24 modalità sportive fra le quali scegliere la tua preferita e un sacco di feature dedicate alla salute (come il battito cardiaco, la quantità di ossigeno nel sangue e non solo).

Il gigantesco display da 1,85″ ti permetterà di avere sotto controllo le notifiche in arrivo sullo smartphone, ma non solo questo. Infatti, potrai anche rispondere alle chiamate in arrivo ed effettuarne di nuove, utilizzando speaker e microfono integrati all’interno. Un prodotto pazzesco, quindi, con addirittura funzionalità che sono rare da trovare su uno smartwatch economico.

Non perdere la ghiotta occasione Amazon del momento, spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo per approfittarne. Lo prendi a 24,99€ appena e le spedizioni sono super veloci e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii veloce, la disponibilità è super limitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.