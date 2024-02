Smartwatch per chiamate, fitness e monitoraggio salute a soli 30€

Se fai alla svelta oggi puoi metterti al polso un wearable eccezionale con cui puoi rispondere alle chiamate e tenere sotto controllo la tua salute spendendo pochissimo. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello lo smartwatch Blackview a soli 30,67 euro, invece che 49,99 euro, applicando il coupon in pagina.

Dunque a un prezzo già non altissimo si aggiunge un doppio sconto totale del 40% che ti fa risparmiare un bel po’. E con questo smartwatch al polso puoi fare di tutto. Il rapporto qualità prezzo è davvero imbattibile, per cui non fartelo scappare.

Smartwatch con tantissime funzioni a prezzo mini

Grazie al suo ampio display a colori da ben 1,83 pollici potrai vedere tutti i valori e l’ora perfettamente anche alla luce del sole. E puoi impostare il quadrante che vuoi scegliendo tra tantissimi disponibili, più di 150. È in grado di tenere traccia del tuo corpo grazie a un sensore molto preciso e restituisce dati in tempo reale.

Lo puoi usare per fare sport e puoi scegliere tra ben 100 modalità diverse. Puoi leggere le notifiche che ti arrivano di messaggi, e-mail, social e anche rispondere alle chiamate direttamente dal polso. Infatti è dotato di un microfono e di un altoparlante integrato di ottima qualità.

Non c’è proprio tempo da perdere, a questo prezzo lo vorranno tutti e le unità disponibili spariranno in un lampo. Quindi fiondati su Amazon e acquista il tuo smartwatch Blackview a soli 30,67 euro, invece che 49,99 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.