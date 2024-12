Smartphone trifold Samsung: il progetto c'è, ma quanto bisognerà aspettare?

Pare che Samsung stia lavorando intensamente per la realizzazione di un innovativo smartphone trifold. Questo dispositivo, a lungo vociferato e finalmente al centro di discussioni concrete, rappresenterebbe un importante progresso rispetto ai Galaxy Z Fold e Flip: gli ultimi modelli non hanno soddisfatto pienamente i consumatori.

Con l’introduzione di uno smartphone trifold, Samsung diventerebbe il primo grande produttore a lanciare un simile prodotto a livello internazionale.

Samsung: cosa sappiamo sul futuro smartphone trifold

La sfida principale per Samsung sarà quella di superare il design di Huawei Mate XT, disponibile solo per gli utenti cinesi. A differenza dell’unità di Huawei, la versione di Samsung potrebbe adottare un design “infolding”: ciò significa che i pannelli dello schermo si piegherebbero verso l’interno. Questa configurazione non solo proteggerebbe i delicati display pieghevoli da graffi e urti ma rappresenterebbero anche un approccio più elegante e funzionale, ponendo Samsung in una posizione vantaggiosa rispetto alla concorrenza.

Dal punto di vista tecnico, lo smartphone trifold di Samsung potrebbe sfoggiare uno schermo da 9 o 10 pollici quando è completamente aperto, superando nettamente il display principale da 7,6 pollici del Galaxy Z Fold 6. Questo incremento in termini di dimensioni trasformerebbe il dispositivo in una sorta di tablet ultra-portatile, aprendo a nuove frontiere per la produttività, il multitasking e l’intrattenimento.

Le indiscrezioni trapelate finora chiamano in causa anche il possibile lancio in parallelo di una versione economica del Galaxy Z Flip 7, denominata Galaxy Z Flip FE, suggerendo la volontà di Samsung nel coprire le diverse fasce di prezzo per quanto riguarda il mercato dei foldable.

Nonostante il comprensibile entusiasmo, il progetto sembra aver subito dei ritardi. Inizialmente previsto per il 2025, il lancio potrebbe invece slittare ai primi mesi del 2026. Tuttavia, Samsung appare determinata a consolidare il suo primato nel segmento degli smartphone pieghevoli, offrendo una soluzione all’avanguardia che potrebbe fin da subito catturare l’attenzione del pubblico.