Samsung Galaxy Z Fold 6 Slim in titanio e con nuove fotocamere?

Pare proprio che Samsung sia pronta a lanciare un nuovo modello della serie Galaxy Z Fold nel corso di quest’anno, vale a dire Samsung Galaxy Z Fold 6 Slim.

Di questo smartphone pieghevole si sta discutendo moltissimo, considerando le anticipazioni emerse negli ultimi mesi, ed ora cominciano a circolare informazioni sempre più dettagliate.

Cosa sappiamo su Samsung Galaxy Z Fold 6 Slim

Le ultime indiscrezioni, riportate da GalaxyClub, suggeriscono che Samsung Galaxy Z Fold 6 Slim sarà dotato di una fotocamera frontale da 10 MP sullo schermo esterno, mentre la configurazione della fotocamera posteriore includerà un sensore ultra-grandangolare da 12 MP. Rimangono ancora incerte le specifiche relative alla fotocamera principale ed al teleobiettivo, ma si ipotizza un cambiamento anche per l’Under Panel Camera (UPC), con un sensore da 5 MP nascosto sotto il display interno, rispetto alla lente da 4 MP presente sul Galaxy Z Fold 6.

La versione Slim, come già ampiamente riportato, potrebbe differenziarsi per un design molto più sottile: raggiungerebbe uno spessore di soli 10 mm a chiusura avvenuta. Il dispositivo dovrebbe anche vantare schermi più grandi rispetto all’unità standard, con un display esterno da 6,5 pollici e uno schermo pieghevole interno da 8 pollici. Oltretutto, potrebbe essere il primo smartphone pieghevole Samsung ad utilizzare il titanio, aumentando così la robustezza ma senza compromettere la leggerezza.

Questo modello “rischia” di essere distribuito solo in mercati selezionati come Corea e Cina, con poche probabilità di un suo arrivo in Europa o negli Stati Uniti, sebbene non si escludano cambi di strategia commerciale. Secondo un report di The Chosun Daily, il lancio ufficiale di Samsung Galaxy Z Fold 6 Slim sarebbe previsto per il giorno 25 settembre, con un prezzo stimato intorno ai 2,8 milioni di won (circa 1890 euro).