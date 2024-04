Smartphone SUPER ECONOMICO? Vince TCL 405, ora è tuo a 59€

Se stai cercando uno smartphone super economico che però non deluda sono certo che questa offerta che ti sto segnalando fa proprio al caso tuo. Dunque vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello TCL 405 a soli 59,90 euro, invece che 69,90.

Siamo di fronte a un minimo storico pazzesco. Il prezzo originale si aggira intorno ai 125 euro, per cui oggi puoi avere un risparmio di circa 65 euro. È chiaro che è un dispositivo pensato per chi vuole spendere veramente poco ma ti posso assicurare che si presenta con delle prestazioni sorprendenti. Provare per credere.

TCL 405: uno smartphone incredibile in tutti i sensi

Non giriamoci intorno, è il prezzo ovviamente a mettere tutti d’accordo. Tuttavia si tratta di un ottimo dispositivo. Gode di un generoso display da 6,6 pollici HD+ molto fluido e dai colori vivaci. Monta un processore Octa-core da 1,5 GHz supportato da 2 GB di RAM e una memoria interna da 32 GB che potrai espandere tramite microSD fino a 512 GB.

Come sistema operativo troviamo Android 12 Go Edition, veloce e intuitivo. Possiede una doppia fotocamera posteriore da 13 MP per scatti eccellenti e una super batteria da 5000 mAh che dura lungo. Inoltre potrai inserire due Sim e scegliere quella che vuoi utilizzare senza dover spegnere e riaccendere lo smartphone.

Fai in fretta perché come ti dicevo oggi puoi ottenere uno sconto che porta il prezzo al più basso di sempre ed è un’offerta a tempo limitato. Per cui dirigiti immediatamente su Amazon e acquista il tuo TCL 405 a soli 59,90 euro, invece che 69,90. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.