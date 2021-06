Il mercato globale degli smartphone ha ottenuto cifre da RECORD in questo primo semestre dell'anno. Sono state spedite (quasi) 650 milioni di unità nel corso dei primi mesi di questo 2021.

Il mercato degli smartphone si sta riprendendo

Le spedizioni globali di smartphone dovrebbero raggiungere quota 650 milioni di unità nella prima metà di quest'anno, con il primo e il secondo trimestre che probabilmente registreranno una crescita a due cifre anno dopo anno.

Secondo un rapporto trapelato dal DigiTimes, le spedizioni complessive di telefoni nel 2021 aumenteranno del 6,4% rispetto all'anno precedente, raggiungendo 1,32 miliardi di unità. Inoltre, i leader di mercato per la prima metà del 2021 includeranno Samsung, Apple, Xiaomi, OPPO e Vivo, nei primi 5 posti. Si prevede che questi giganti della tecnologia riceveranno una crescita “robusta” nel primo semestre, con Xiaomi in particolare che ha quasi raddoppiato le sue spedizioni anno dopo anno.

Il rapporto ha inoltre aggiunto che si prevede che le spedizioni di smartphone 5G raggiungeranno circa 500-520 milioni di unità nel 2021. Ciò segnerebbe un aumento significativo di circa il 70-80% rispetto al 2020. In particolare, il fornitore con sede a Cupertino, Apple, dovrebbe guidare questo segmento del mercato. D'altra parte, si prevede che anche il segmento dei pieghevoli raggiungerà un valore molto interessante: parliamo di 18-20 milioni di unità quest'anno.

Mentre si prevede che la Samsung della Corea del Sud manterrà il primo posto in questa categoria, la sua quota di mercato in questo segmento dovrebbe scendere al di sotto del 40% quest'anno. Tenete presente che questa è solo una proiezione di mercato non ufficiale, ad oggi. Le regole possono cambiare da un momento all'altro, vista la mutabilità del settore stesso. Tuttavia, il panorama ci permette di dare uno sguardo interessante su come il mercato degli smartphone si sta riprendendo dopo la pandemia di Coronavirus che ha causato il rallentamento del settore nell'anno scorso.

Smartphone