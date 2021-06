Xiaomi ha appena festeggiato l'apertura del suo millesimo Mi Store presente al mondo. Di fatto, non possiamo non notare come l'espansione del brand stia procedendo a ritmo serrato.

Xiaomi: successi RECORD, mese dopo mese

L'OEM cinese ha suonato i tamburi per celebrare l'apertura di oltre 1000 Xiaomi Store in tutto il pianeta. Questo risultato arriva nonostate la sfida posta dal CoVid-19 sui negozi fisici e nonostante la crescente concorrenza nel mercato degli smartphone.

Facciamo una puntualizzazione, tuttavia: a scanso di equivoci, queste statistiche non includono i Mi Store in India e Cina. A settembre dello scorso anno, Xiaomi ha annunciato l'apertura di un 3000° Mi Store record nella sola India. Mentre in Cina, ha annunciato nell'aprile di quest'anno, finora sono stati aperti 5000 negozi Mi Home nel suo paese d'origine.

L'apertura di 1000 Xiaomi Store nel mercato globale è una pietra miliare che riflette la strategia di espansione globale del marchio. Questa impresa ha richiesto all'azienda un obiettivo di ben cinque anni, poiché ha aperto il primo negozio a Singapore nel lontano 2016. Un buon numero di questi nuovi store si trova nell'Europa occidentale e centrale, dove Xiaomi sta spingendo per attirare i clienti di Huawei da quando il leader tecnologico cinese è stato bloccato dai ban USA. La qualità dei suoi prodotti e la loro convenienza hanno giocato bene a favore dell'OEM cinese.

Xiaomi sta anche organizzando un evento per i suoi 1000 Xiaomi Store per celebrare l'importante occasione. Lo show vedrà i fan del marchio ricevere regali esclusivi e ottenere sconti su diversi prodotti. Il brand cinese darà il via ai festeggiamenti con un evento promozionale online e vendite offline sugli Xiaomi Store nelle diverse regioni che compongono il suo mercato globale. Alcuni dei regali esclusivi offerti durante questi eventi saranno marchiati con il nuovo logo Xiaomi e con la scritta “Grazie” in diverse lingue.

Xiaomi

Elettronica