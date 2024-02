Smartphone pieghevole a meno di 250€? ZTE l'ha fatto DAVVERO

Nel mercato attuale, chiunque avesse intenzione di acquistare uno smartphone pieghevole di ultima generazione saprebbe già di andare incontro ad una spesa decisamente alta. Vedasi Samsung Galaxy Z Flip5 che, tuttavia, oggi trovate con sconto di 370 euro su Amazon.

Sembra però che la storia stia per cambiare: il nuovissimo ZTE Libero Flip è già disponibile in preordine a soli 265 dollari (circa 245 euro): quando si parla di smartphone pieghevoli, un prezzo così basso non può lasciare indifferenti.

ZTE Libero Flip: lo smartphone pieghevole per tutti

Dotato di un processore Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, ZTE Libero Flip non va certo a collocarsi nella fascia alta del mercato. Allo stesso tempo, offre un validissimo display OLED pieghevole da 6,9 pollici con risoluzione di 2790 x 1188 pixel, leggermente più grande di quello utilizzato da Samsung. Potrebbe vantare anche una batteria più capiente, da 4.310 mAh, ma l’informazione non è ancora stata confermata.

Anche se questo smartphone pieghevole richiama fortemente il design dei Samsung Galaxy Z Flip, c’è un elemento distintivo proprio sul retro. Si tratta dello schermo circolare che si caratterizza per una risoluzione di 466 x 466 pixel e per un diametro di 1,43 pollici: può chiaramente essere utilizzato per visualizzare widget, rispondere alle chiamate o come fotocamera per selfie.

L’anello in questione ospita anche una fotocamera principale da 50 MP, un sensore di profondità da 2 MP e non manca una selfie camera da 16 MP nella zona frontale. In termini di specifiche, il sistema operativo è Android 13, accompagnato da 6 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione. Supporto per Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2. Rispondono all’appello anche la tecnologia di ricarica rapida fino a 33 W, tramite la porta USB-C, e la classificazione IP42.

Lo smartphone pieghevole ZTE Libero Flip, come detto, è disponibile in preordine a 265 dollari nel mercato cinese (poi il prezzo tornerà a 420 dollari): chissà se avremo mai la possibilità di vederlo in Europa, così da testarne con mano le potenzialità.