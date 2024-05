Smartphone economico e performante? Motorola Edge 30 5G a 169€

Quello che voglio portare alla tua attenzione oggi è uno smartphone con il migliore rapporto qualità prezzo di sempre. Non tradisce le prestazioni ma costa veramente poco. Sto parlando di Motorola Edge 30 5G che ora puoi acquistare su eBay a soli 169 euro, anziché 299,90 euro. Ricordati di applicare anche il codice promozionale PSPRMAY24 al momento del pagamento.

Sì hai capito bene, non ci sono errori, siamo di fronte a uno sconto del 40% più un ulteriore ribasso con il codice segreto che ti permette quindi di risparmiare quasi 131 euro sul totale. Avrai per le mani un ottimo smartphone che non delude sotto il profilo hardware e che è anche dotato della tecnologia 5G per navigare velocemente su Internet in tutte le aree coperte.

Motorola Edge 30 5G a un prezzaccio solo su eBay

Motorola Edge 30 5G è dotato del potente processore Snapdragon 778G Plus di Qualcomm con scheda grafica Adreno 642L e possiede 8 GB di RAM che spingono sull’acceleratore. Ha poi una memoria interna da 256 GB non espandibile ma che già così è decisamente grande.

Ha un ottimo display AMOLED da 6,5 pollici con risoluzione 1080 x 2400 p e velocissima frequenza di aggiornamento da 144 Hz. Gode di una tripla fotocamera con sensore principale da 50 MP e una fotocamera frontale invece da 32 MP. Possiede la tecnologia Bluetooth 5.2 e la Wifi 6. Inoltre gode di una super batteria da 4020 mAh che si ricarica rapidamente.

Come hai potuto notare, nel caso fossi scettico, siamo di fronte a uno smartphone davvero eccezionale e il costo è ridicolo. Perciò non aspettare che le unità disponibili spariscano, vai subito su eBay e acquista il tuo Motorola Edge 30 5G a soli 169 euro, anziché 299,90 euro. Inserisci il codice promozionale PSPRMAY24 al momento del pagamento per averlo a questo prezzo. E se completi l’ordine subito lo riceverai entro due giorni a casa tua senza alcun costo.