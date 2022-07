Smartphone dall'ottimo rapporto qualità/prezzo? L'OPPO Reno7 è scontato a meno di 250€

Stai cercando un nuovo smartphone da acquistare e hai un budget medio/basso, per cui non sai bene cosa portare a casa tra i moltissimi prodotti sul mercato? Le proposte sul web sono numerose e tutte diverse, per questo trovare lo smartphone migliore per te potrebbe non essere semplici. Al momento, però, potrai trovare questo OPPO Reno7 in forte sconto su Amazon, al prezzo di soli 249,99€ invece di 329,99€. Con questo ottimo ribasso del 24% potrai portare a casa un modello dal design elegante, raffinato, con AI Tripla Fotocamera, display da 6.4” AMOLED e 8GB di RAM.

A meno di 250€, quindi, potrai portare a casa un prodotto di buona qualità a un prezzo assolutamente ridotto. Non sapendo fino a quanto potrai portare a casa questo OPPO in sconto del 20%, ti consigliamo di sfruttare l’offerta in corso fintato che è ancora attiva.

Design elegante e ottime performance

Lo smartphone OPPO è davvero un’opportunità da non perdere e ora ti spiegheremo perché, entrando nel dettaglio. In primis, è dotato di un’ottima foctocamera anteriore, Ultra-Sensing Selfie con IMX709 e hardware Sony. Dunque l’ideale per acquistare al meglio la luce in foto e video, assicurandovi scatti luminosi e chiari anche in ambienti con scarsa illuminazione. Inoltre, grazie all’AI di cui è dotata la fotocamera, luci e contrasti verranno ottimizzati automaticamente dallo smartphone, soprattutto nelle scene in controluce, in modo tale da offrirti immagini con dettagli super nitidi e selfie in HDR.

Da non sottovalutare anche le moltissime modalità disponibili, a partire dal ritratto effetto bokeh. Grazie a questa feature, l’algoritmo avanzato del telefonino defocalizza delicatamente lo sfondo e ti regala un effetto sfocato – bokeh – perfetto. Con un click potrai creare un capolavoro artistico e professionale! Invece, sfruttando la modalità ritratto, l’OPPO Reno7 utilizzerà gli oltre 390 punti di riconoscimento del viso per esaltare la tua bellezza e il tuo volto. Anche la fotocamera posteriore è una garanzia, essendo da 64MP infatti ti offre un livello completamente nuovo di nitidezza, garantendo scatti perfetti e colori particolarmente vibranti. Dunque, trattandosi di un prodotto performante, con buona RAM e ottimo comparto fotografico, ti consigliamo di non fartelo scappare fintanto che è in sconto del 24%.

