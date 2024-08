Smartphone a meno di 300€: i 5 modelli migliori del momento (settembre 2024)

Scegliere uno smartphone che rientri nella fascia di prezzo sotto i 300€, non è semplicissimo. Infatti, l’investimento non è particolarmente elevato, ma neanche così contenuto da pretendere che ci si accontenti di prestazioni limitate.

L’estrema segmentazione all’interno del mercato degli smartphone ha prodotto come effetto positivo un aumento esponenziale dell’offerta e di modelli in estrema concorrenza fra loro. Questo naturalmente gioca a vantaggio dell’acquirente, che ha molta più possibilità di mettere insieme qualità e prezzo al momento dell’acquisto.

Smartphone a meno di 300€: quale scegliere a settembre 2024

I 5 modelli che abbiamo selezionato e che sono attualmente disponibili su Amazon a meno di 300€, rientrano fra i più interessanti del momento. Il periodo al quale ci riferiamo, essendo il mese di agosto praticamente finito, si può considerare valido anche per tutto il mese di settembre 2024.

Realme 12 5G con 8GB di RAM e 256GB di spazio di archiviazione a 209,96€.

CMF Phone 1 con 8GB di RAM e 128GB di spazio di archiviazione a 219€.

OnePlusNord CE 4 Lite con 8GB di RAM e 256GB di spazio di archiviazione a 262,89€.

Motorola moto g85 5G con 12GB di RAM, 256GB di spazio di archiviazione e display pOLED a 120Hz a 263,99€.

Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G con 12GB di RAM e 512GB di spazio di archiviazione a 299,90€.

Ufficiale da pochissimo tempo, secondo noi il miglior smartphone del momento a meno di 300€ è Motorola moto g85 5G. Un dispositivo che, durante i nostri test per la recensione è risultato in grado di mettere insieme un’ottima scheda tecnica, un design accattivante e prestazioni molto interessanti. A ogni modo, tutti i dispositivi presenti all’interno di questa selezione sono assolutamente da valutare, soprattutto se disponibili in sconto su Amazon.