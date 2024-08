Motorola moto G85: sotto i 300€ non ha rivali (recensione)

Motorola moto G85 è l’ultimo modello della serie G di Motorola, successore del popolare G84, uno smartphone veramente molto atteso da tutti e che, lo diciamo subito, non ha tradito le aspettative. Abbiamo stressato questo smartphone con un utilizzo intenso nel cado di Roma, utilizzandolo pesantemente anche come hotspot, garantendo connessione ad un notebook e ad un altro smartphone, e facendolo diventare il nostro telefono principale. Vediamo quali sono stati i principali pregi e difetti riscontrati nell’uso quotidiano.

Design e Costruzione

Il design del G85 rappresenta un passo avanti rispetto al G84, con un aspetto più raffinato e una finitura posteriore texturizzata che ne migliora l’appeal visivo e tattile. Lo abbiamo provato nella colorazione Olive Green veramente molto fresca e accattivante, che gli conferisce un tocco di eleganza e modernità insieme. La qualità costruttiva complessiva è buona, offrendo un prodotto solido e ben costruito che convince da subito in mano. Soprattutto la backcover in tessuto ci è piaciuta molto sia per il feeling che per il grip che offre: questo è uno smartphone che è veramente difficile da far cadere.

Display

Il display del moto G85 è un bellissimo pannello pOLED da 6,7 pollici con bordi curvi, dotato di una risoluzione di 2400×1080 che offre diverse opzioni di refresh rate: automatica, oppure 60 o 120 Hz. Ottima la luminosità di picco di 1600 nit. Il display è davvero buono considerando la fascia di prezzo, è molto elegante con i suoi bordi curvi e offre colori vividi e una visione ottimale anche sotto la luce diretta del sole.

Performance

Uno dei punti di forza del G85 è il nuovo processore Snapdragon 6S Gen 3, che garantisce prestazioni fluide e veloci, anche durante l’utilizzo intensivo. Il dispositivo gestisce bene il multitasking e non mostra segni di surriscaldamento, dimostrandosi un’opzione solida nella sua fascia di prezzo. Non abbiamo riscontrato rallentamenti e soprattutto surriscaldamenti usando moto G85 come hotspot per un’intera giornata di lavoro, senza aria condizionata. Lo smartphone è rimasto sempre fresco e reattivo, una caratteristica su cui cadono anche tanti top di gamma che durante sessioni di utilizzo intenso diventano quasi inutilizzabili dal calore emesso.

Durata della Batteria

La batteria da 5000 mAh del G85 è un altro elemento di forza, con una durata che permette un uso prolungato senza la necessità di ricariche frequenti. Nelle nostre prove lo smartphone si è dimostrato veramente poco energivoro e ci ha consentito sempre di arrivare effettuare una giornata intenso di utilizzo con un’autonomia residua notevole. Inoltre, il supporto per la ricarica rapida a 30W è un’aggiunta apprezzabile, permettendo di ricaricare velocemente il dispositivo quando necessario.

Fotocamere

Il comparto fotografico del G85 include una fotocamera principale da 50MP e una lente grandangolare da 8MP. Buona la velocità di scatto, molto buona la resa dei colori. Le foto che abbiamo fatto, in piena luce solare, su una spiaggia sono state decisamente di buon livello. Non male anche le foto in notturna.

Buona anche la fotocamera frontale da 32 MP con tecnologia Quad Pixel che ha effettuato buoni scatti. Per la fascia di prezzo, la qualità delle immagini è assolutamente in linea con le aspettative.

Immagini

Software

Il G85 viene fornito con Android 14 e include le caratteristiche software tipiche di Motorola, apprezzate per la loro semplicità e utilità. L’esperienza utente è quindi molto positiva, con un’interfaccia pulita e funzionale e le poche aggiunte di Motorola utilissime per sfruttare al meglio lo smartphone. Per noi ad esempio è impagabile il gesto dello scuotimento dello smartphone per accendere la torcia, solo uno dei tanti miglioramenti che Motorola da sempre include nei propri smartphone. Ottima la presenza del supporto alle eSIM, una caratteristica utilissima, soprattutto quando si viaggia e si vuole utilizzare un piano dati vantaggioso per l’estero, oppure semplicemente se si vuole sfruttare la facilità di attivazione di una eSIM al posto della classica SIM fisica.

Prezzo

Il prezzo di listino del moto G85 è un po’ alto, 349,90€ sul sito Motorola, ma già ci sono dei sostanziali cali di prezzo sia su Amazon che su ebay, che consentono di portarsi a casa lo smartphone a circa 250/270€ o anche meno. Questo smartphone diventerà più competitivo in termini di prezzo nel prossimo futuro, parliamo di poche settimane, rendendolo un vero e proprio best buy nei prossimi mesi, anche se già attualmente si può essere sicuri di acquistare un ottimo smartphone ad un prezzo giusto.

Considerazioni Finali

Il Motorola moto G85 è un telefono validissimo nella fascia media, con miglioramenti significativi in termini di design, prestazioni e durata della batteria rispetto al suo predecessore. Magari non a tutti piacerà la scelta di un display curvo, ma a nostro avviso, invece, questa caratteristica impreziosisce questo smartphone, dandogli un tocco “premium" che lo rende veramente gradevole. Insomma moto g85 è un dispositivo assolutamente consigliato per chi cerca un buon equilibrio tra prestazioni e prezzo, in pieno stile Motorola. Sotto i 300 euro, al momento, questo moto g85 non ha rivali.

Ecco le caratteristiche principali del Motorola moto G85 racchiuse in una tabella: