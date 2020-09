Per tutti quelli che quando guardano la partita vogliono sentirsi allo stadio, o per quelli che guardando un film vogliono immergersi nell’azione, eBay oggi ha l’offerta che fa per voi. La piattaforma infatti propone una Smart TV Philips ad un prezzo a dir poco allettante, con risoluzione 4K e tutte le funzionalità di cui si possa avere bisogno su un televisore.

TV: Philips Smart TV UHD 4K da 58 pollici in offerta su eBay

Stiamo parlando del Philips TV LED UHD 8PUS7505, un televisore da ben 58 pollici con risoluzione 4K 3840×2160. In particolare il TV presenta un pannello LED con supporto all’HDR 10+, che garantisce colori vivi e brillanti in ogni situazione. La TV è naturalmente dotata di Wi-Fi che abbinato all’interfaccia SAPHI di Philips ci permette di accedere alla maggior parte delle applicazioni di streaming come Netflix o Prime Video.

Grazie al processore P5 il TV garantisce una visione di altissima qualità, con una calibrazione dei colori realistica e fluidità per le immagini in movimento. Non manca il supporto al Dolby Atmos e Dolby Vision, funzioni che permettono di riprodurre un’esperienza simile alla visione in sala di film e serie TV. A chiudere il decoder DVB-T2: il TV è già pronto per il nuovo standard televisivo, ragione per cui non sarà necessario acquistare un nuovo decoder (o TV) quando le reti passeranno sulle nuove frequenze entro il 2022. Il televisore viene proposto oggi a soli 399 euro su eBay con ben 170 euro di sconto dal prezzo di listino.

