Apple TV+ è gratis: fino a 3 mesi a costo zero per i nuovi utenti

C’è una nuova promo da sfruttare: Apple TV+ è ora disponibile con 3 mesi gratis per tutti i nuovi utenti. Per sbloccare la promozione è necessario acquistare un nuovo prodotto Apple compatibile. Successivamente, sarà possibile riscattare i 3 mesi gratis direttamente dall’app di Apple TV+, dopo aver completato la configurazione del nuovo dispositivo. Per chi non può accedere all’offerta, invece, c’è la prova gratuita di 7 giorni a disposizione per tutti i nuovi utenti, che possono accedere all’offerta tramite il sito ufficiale di Apple TV+.

3 mesi gratis di Apple TV+: come accedere alla promo

La promozione di Apple è da cogliere al volo e viene riconosciuta in automatico. Per ottenere 3 mesi gratis di Apple TV+ è sufficiente acquistare un prodotto a scelta tra i seguenti:

iPhone

iPad

Apple TV

Mac

Il dispositivo deve essere nuovo e venduto da un rivenditore autorizzato da Apple Italia. Sono compatibili con la promozione tutti i dispositivi che possono essere aggiornati all’ultima versione del sistema operativo (e che, quindi, sono ancora supportati da Apple). Per riscattare l’offerta basta entrare nell’app di Apple TV+, dopo aver completato la configurazione del dispositivo. Un banner segnalerà la possibilità di ottenere l’accesso gratuito per 3 mesi al servizio.

In alternativa, Apple TV+ è disponibile con una prova gratuita di 7 giorni. Per tutti i dettagli è possibile seguire il sito ufficiale. Alla fine del periodo gratuito, il servizio si rinnoverà al costo di 9,99 euro al mese, senza alcun vincolo. È sempre possibile interrompere il rinnovo automatico, evitando qualsiasi addebito. Si tratta di un’occasione ottima per accedere, senza costi e senza vincoli, al sempre più ricco catalogo della piattaforma di streaming di Apple che abbinata quantità e qualità, per ore e ore di intrattenimento garantite per tutti gli utenti.