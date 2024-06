Smart TV TCL 65QM8B con tecnologia QLED Mini LED 4K scontata di 250€ su Amazon

Amazon ha lanciato una promozione eccezionale sulla Smart TV TCL 65QM8B, un modello di alta gamma che unisce tecnologia avanzata e dimensioni generose a un prezzo incredibile. Originariamente venduta a 1.099,90 euro, la TCL 65QM8B è ora disponibile a soli 849,90 euro, offrendo un risparmio significativo di 250 euro.

Tecnologia QLED Mini LED per un’esperienza visiva superiore

La Smart TV TCL 65QM8B è dotata della tecnologia QLED Mini LED, che garantisce una qualità dell’immagine straordinaria. Ecco alcune delle caratteristiche principali che rendono questo modello così speciale.

Lo schermo ampio e luminoso offre colori vividi, contrasto profondo e dettagli nitidi, ideale per film, serie TV e giochi. La tecnologia Mini LED migliora la luminosità e il controllo del contrasto grazie alla retroilluminazione Mini LED, garantendo una visualizzazione più precisa e uniforme. Questa TV supporta i formati HDR come HDR10 e Dolby Vision, per un’esperienza visiva immersiva e realistica. Inoltre integra il sistema operativo Google TV, che offre accesso a una vasta gamma di app, giochi e contenuti streaming come Netflix, Disney+, Prime Video e molto altro.

Grazie alla compatibilità con HDMI 2.1, ALLM, VRR 144Hz e grazie a Game Bar, FreeSync Premium Pro e Game accelerator 240Hz, sperimenterete automaticamente la latenza più bassa e le migliori impostazioni dell’immagine per i vostri videogame. Infine gli speaker del SISTEMA AUDIO ONKYO 2.0​, progettati specificatamente per una miglior precisione e chiarezza del suono, vi regalano un’esperienza realistica di suono DOLBY ATMOS e DTS: X.

La Smart TV TCL 65QM8B con tecnologia QLED Mini LED è una scelta eccellente per chi cerca un’esperienza di visione avanzata e multimediale. Grazie all’offerta speciale su Amazon, ora è disponibile a soli 849,90 euro, offrendo un risparmio significativo rispetto al prezzo originale. Non perdete l’opportunità di portare a casa questa TV di alta qualità e trasformare il vostro salotto in un centro di intrattenimento completo e moderno.