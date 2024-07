Smart TV Samsung UHD 4K da 43" in offerta a soli 334€: la migliore sotto i 500€?

Oggi Amazon propone un ottimo televisore della Samsung da 43″, a nostro avviso si tratta di una delle migliori opzioni nella fascia sotto i 500€. Il Samsung Crystal UHD “UE43CU7170UXZT” è in offerta con un imperdibile sconto del 26%, che ti consente di acquistarlo a soli 334€, anziché 449,99€. C’è anche la possibilità di pagarlo a rate, scegliendo questa opzione al momento del checkout.

Il design del Samsung UE43CU7170UXZT è minimalista e moderno, con una cornice sottile e un supporto a piedini a forma di Y che conferisce eleganza e stabilità. La TV è compatibile con il montaggio a parete VESA 200 x 200 (tipo questo).

In termini di qualità dell’immagine, questo modello utilizza un pannello Crystal UHD con risoluzione 4K, supportato dal processore Crystal 4K di Samsung. È in grado di gestire standard HDR10, HLG e HDR10+, migliorando il contrasto e la gamma di colori. Tuttavia, manca il supporto per Dolby Vision, che può essere una limitazione per chi cerca la migliore qualità HDR possibile. Nonostante ciò, il TV offre una buona qualità delle immagini, con colori vividi e dettagli nitidi, specialmente con contenuti 4K.

Il sistema operativo Tizen 7.0 offre un’esperienza Smart TV intuitiva, con accesso a numerose applicazioni di streaming e funzioni smart. Con un solo click, avrai fin da subito accesso a tutte le tue applicazioni preferite: da Disney+ a Netflix, passando per DAZN e Prime Video.

Per quanto riguarda il comparto audio, il Samsung UE43CU7170UXZT dispone di due altoparlanti integrati con una potenza complessiva di 20W. Sebbene il suono sia chiaro e adeguato per il dialogo, acquistare una soundbar di buona qualità potrebbe essere una buona idea (questa, sempre Samsung, è in offerta ad un prezzo bomba).

questa ottima Samsung TV UHD 4K da 43″