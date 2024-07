Soundbar Samsung HW-S50B/ZF: con il 41% di sconto la paghi solo 145€

La Samsung Soundbar HW-S50B/ZF è attualmente in offerta a 145,99€, con uno sconto del 41% rispetto al prezzo consigliato di 249,00€. Questa soundbar del 2022 offre una serie di caratteristiche avanzate progettate per portare il suono del grande cinema nel salotto di casa tua.

La HW-S50B/ZF è una soundbar a 5 canali con una potenza di 140W, capace di fornire un audio bilanciato e uniforme. Grazie alla tecnologia Dolby Digital 5.1 e DTS Virtual, crea un’esperienza sonora tridimensionale che immerge l’utente in un suono realistico e avvolgente. La tecnologia Adaptive Sound Lite ottimizza automaticamente l’audio in base al contenuto in riproduzione, migliorando la qualità sonora per film, musica e programmi TV.

La modalità Music Mode ottimizza il suono per la riproduzione musicale, offrendo un audio chiaro e dettagliato. Inoltre, la soundbar supporta la tecnologia Q-Symphony, che permette di sincronizzare l’audio della soundbar con quello di un TV Samsung compatibile, creando un’esperienza sonora più coinvolgente.

Supporta sia connessioni cablate che wireless, inclusi Wi-Fi e Bluetooth, permettendo di collegare facilmente vari dispositivi. Il design elegante in nero si adatta a qualsiasi arredamento, aggiungendo un tocco di modernità al tuo spazio.

La soundbar è dotata anche di un centro speaker integrato che garantisce una maggiore chiarezza del dialogo, ideale per una visione ottimale dei film. La configurazione dei 5 canali e l’uscita potente assicurano che il suono riempia la stanza, offrendo un’esperienza audio di primissimo livello. Non farti sfuggire questa offerta: acquistala subito con il 46% di sconto!