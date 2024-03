Da tempo stai pensando di fare un upgrade in ambito home entertainment ma non vuoi spendere un occhio della testa? C’è la promo perfetta sullo shop ufficiale Samsung, solo per pochissimo e solo su una selezione specifica di smart TV del brand. Infatti, utilizzando il coupon PROMOTV al momento dell’acquisto, quando sarai nella fase di pagamento nel carrello, potrai acquistare la smart TV Samsung The Frame FHD 32’’ in sconto del 15%. Acquistala ora ad appena 377,10€ invece di 419,00€. Inoltre, hai la possibilità di acquistarlo a rate, pagando appena 13,97 € mese per 30 mesi!

Un’opera d’arte e una smart TV ottima: The Frame FHD 32’’

Perché tra tutte le smart TV disponibili dovresti scegliere proprio la tHe Frame? Te lo spieghiamo subito: non solo ti garantisce una visione eccellente di film e serie TV ma diventa anche una meravigliosa opera d’arte. Il punto di forza della Samsung The Frame, infatti, è la sua versatilità: può essere trasformata in un elegante quadro digitale grazie alla modalità Art Mode. Con questa funzionalità, è possibile scegliere tra una vasta selezione di opere d’arte predefinite o caricare le proprie foto e immagini personali tramite l’applicazione SmartThings. Una funzione non da poco, che rende la smart TV un vero e proprio oggetto di design.

Ma parliamo anche delle qualità tecniche “classiche”: essendo dotata di una risoluzione Full HD, la Smart TV Samsung The Frame offre immagini nitide e cariche di dettagli, garantendo un’esperienza visiva coinvolgente per guardare film, programmi TV o anche per godere delle tue opere d’arte preferite. Grazie alla tecnologia HDR, i colori sono vibranti e realistici, mentre il contrasto è profondo e ben definito, permettendo di apprezzare ogni sfumatura e dettaglio delle immagini.

Il design della Samsung The Frame, inoltre, è elegante e raffinato, con un telaio sottile e minimalista che si integra armoniosamente nell’arredamento circostante. Inoltre, la TV è dotata di un supporto No Gap che permette di montarla a filo con il muro, creando un effetto di “quadro appeso” ancora più realistico.

In termini di funzionalità smart, la Samsung The Frame offre accesso a una vasta gamma di contenuti tramite la piattaforma Tizen OS. Grazie alla connettività Wi-Fi integrata e alle app preinstallate, è possibile accedere facilmente a servizi di streaming come Netflix, Amazon Prime Video, YouTube e molto altro ancora, godendo di un’ampia scelta di intrattenimento. Dunque, che cosa aspetti? Portala subito a casa sfruttando il codice sconto PROMOTV dal valore del 15%!