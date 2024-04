Smart TV Samsung da 55'': a QUESTO PREZZO su Amazon è un BEST BUY (anche in 5 rate)

Qualità a buon prezzo: grazie a questa nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare una nuova Smart TV Samsung da 55 pollici con un prezzo scontato di 459 euro e un risparmio del 34% rispetto al prezzo consigliato. Il modello in questione è disponibile anche con un pagamento in 5 rate mensili, con carta di debito e senza finanziamento. Si tratta dell’occasione giusta per chi sta cercando un nuovo Smart TV: il modello Samsung è un riferimento assoluto del mercato per rapporto qualità/prezzo. Per accedere alla promozione basta premere sul box qui di sotto. Il TV Samsung è venduto direttamente da Amazon.

Smart TV da 55 pollici Samsung: offerta ottima su Amazon

Il modello Samsung in offerta (CU7190) è dotato di un pannello 4K da 55 pollici ed è in grado di abbinare tanta qualità, le dimensioni giuste per la maggior parte delle abitazioni e un prezzo sempre più accessibile. Si tratta della Smart TV più interessante per rapporto qualità/prezzo su cui puntare oggi.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare la Smart TV Samsung da 55 pollici descritta in precedenza con un prezzo scontato di 459 euro e con possibilità di pagare in 5 rate mensili, anche con carta di debito. Da notare che il modello è disponibile con consegna programmata gratuita. In sostanza, l’utente può scegliere la fascia oraria di consegna desiderata senza alcun costo aggiuntivo. Per sfruttare l’offerta basta premere sul box qui di sotto.