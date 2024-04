Smart TV Samsung 8K da 55" in super offerta a 1.199€ (con codice promo)

Nel negozio ufficiale di Samsung sono in corso le offerte di primavera. Una delle più interessanti ha per protagonista lo Smart TV Neo QLED 8K da 55 pollici, in offerta a 1.199 euro invece di 1.599 euro, grazie al 18% di sconto e a un extra sconto a carrello di 100 euro con il codice promozionale SPRING24.

Oltre a questo, gli utenti che scelgono di acquistare il televisore sul Samsung Shop Online beneficiano di ulteriori vantaggi esclusivi. Tra questi il pagamento dilazionato in 3-12 rate mensili con PagoDIL, il finanziamento a tasso zero (con la prima rata da pagare 60 giorni dopo l’ordine) e la spedizione gratuita.

Smart TV Samsung Neo QLED 8K da 55 pollici in offerta a 1.199 euro sul sito ufficiale

La risoluzione 8K è uno dei tratti distintivi del televisore Neo QLED Samsung in promozione a 1.199 euro sul sito ufficiale samsung.com. Un’esperienza di visione resa ancora più spettacolare dalla tecnologia Quantum Matrix, in grado di offrire dettagli infinitesimali.

Neo QLED 8K è anche un televisore bello da guardare per il suo design. A questo proposito è da lodare la costruzione con un profilo sottilissimo, chiara espressione dell’Infinity One Design di Samsung progettato appunto per fare restare a bocca spalancata chiunque lo veda per la prima volta.

E dopo aver elogiato l’esperienza di visione, dobbiamo ripeterci per l’esperienza sonora. Stavolta il merito è del supporto a Dolby Atmos, che con il suo audio multidimensionale porta qualunque spettatore al centro della scena.

Lo Smart TV Samsung Neo QLED 8K da 55″ è in offerta a 1.199 euro sul sito ufficiale samsung.com. Le offerte di primavera di Samsung scadono il prossimo 29 aprile.