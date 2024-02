Smart TV Samsung 4K da 43": Unieuro la SVENDE con 150 EURO di sconto

La bellissima è super richiesta smart TV Crystal UHD di Samsung da 43″ in 4K è oggi in sconto sul sito di Unieuro. Il punto forte di questa smart TV, oltre alle sue caratteristiche tecniche, consiste sicuramente nel prezzo attribuitogli dal colosso. Oggi, con uno sconto di ben 144 €, scende a soli 355 €, ma attenzione: lo sconto vale solo ed unicamente online, acquistandola sul sito.

Per il pagamento, è disponibile più di una soluzione: si può acquistare subito o anche in 3 rate da 118,33 €. Direttamente nella pagina dedicata, ci sono infatti le opzioni per PayPal e Klarna, che consentono questa sorta di breve finanziamento senza interessi.

La smart TV che tutti hanno acquistato: che capolavoro di Samsung

Questa smart TV non fa altro che ricevere complimenti da chi la acquista. I suoi colori sono brillanti e vividi, quasi come se volessero prendere vita. Samsung ha scelto le migliori tecnologie per questa Crystal UHD, tra cui il PurColor proprio per una resa cromatica precisa e per restituire al pubblico immagini realistiche, complice anche l’HDR.

Un altro punto di forza è certamente il processore Crystal 4K che consente a chi guarda la TV di godersi la massima risoluzione nel migliore dei modi. Non tutte le smart TV sono dotate di un chip di questo genere.

Infine, parlando dell’estetica, siamo di fronte ad un capolavoro distribuito su 43″: c’è poco spazio per i bordi ed ampio spazio per l’eleganza, tratto distintivo di Samsung. Parlando inoltre di audio, non ci sono eguali siccome la presenza del Surround 3D rende il tutto celestiale.

Gli utenti interessati alla Crystal UHD 4K di Samsung, hanno un altro buon motivo per acquistarla: si può portare a casa anche in 3 rate. A concedere questa possibilità sono Klarna e PayPal, con 118,33 € da pagare per 3 mesi. Nel caso in cui invece si volesse procedere all’acquisto in un’unica soluzione, grazie allo sconto di 144 € di Unieuro, il prezzo è di soli 355 €.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.