Smart TV Samsung 4K da 43" a soli 333,99 euro da MediaWorld (anche a tasso zero)

Se sei alla ricerca di un nuovo televisore da 43 pollici, possibilmente con una risoluzione 4K e un pannello di ottima fattura, ti segnaliamo l’ultima offerta di casa MediaWorld con protagonista lo Smart TV Samsung Crystal UHD 4K, che nella versione da 43 pollici è in vendita a 333,99 euro invece di 449 euro. La promozione in corso prevede inoltre la possibilità di scegliere se pagare l’importo subito o usufruire del pagamento rateale a interessi zero (sul sito è disponibile l’esempio di un finanziamento a tasso zero in 20 rate da 16,70 euro al mese, ndr).

Smart TV Samsung 4K da 43 pollici in offerta a 333,99 euro sul sito di MediaWorld

Gli Smart TV Samsung sono una garanzia dal punto di vista della risoluzione dello schermo, e anche il modello Crystal UHD 4K del 2022 non fa eccezione. Merito della tecnologia PurColor, che restituisce una resa cromatica dettagliata per immagini realistiche e vivide.

Un altro fiore all’occhiello del televisore Samsung è il processore Crystal 4K, che grazie al suo potente sistema di upscaling è in grado di mostrare i propri contenuti preferiti sempre a una risoluzione 4K. E c’è anche la tecnologia HDR (High Dynamic Range), con cui il TV offre dettagli visivi e un’ampia gamma di colori in qualsiasi condizione di luce.

Merita infine una menzione speciale il boundless desisgn su 3 lati, per uno stile essenziale e minimalista che offre un’autentica esperienza cinematografica.

Lo Smart TV Samsung Crystal UHD 4K da 43 pollici è in offerta a soli 333,99 euro sul sito ufficiale mediaworld.it. E se al momento del check-out scegli l’opzione Ritiro in negozio, le spese di spedizione sono gratis.