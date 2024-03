Smart TV QLED 4K da 43" in super offerta: il prezzo crolla a soli 329€

Questa Smart TV QLED 43 pollici della CHiQ è in offerta su Amazon ad appena 329€, grazie ad un generoso sconto sul suo normale prezzo di listino. Questo televisore combina una qualità dell’immagine eccezionale con funzionalità smart avanzate, offrendo un pacchetto completo per l’intrattenimento domestico.

Con una risoluzione 4K e la tecnologia QLED, la TV CHiQ garantisce dettagli incredibilmente nitidi e un’ampia gamma cromatica di 1,07 miliardi di colori. Questo si traduce in immagini mozzafiato, con colori vividi e realistici che portano ogni scena a vita. La funzionalità Dolby Vision HDR e la retroilluminazione LED Direct-lit lavorano insieme per ottimizzare il contrasto e la luminosità, migliorando ulteriormente la qualità dell’immagine per un’esperienza visiva senza pari.

La dotazione di Smart Google TV apre le porte a un universo di contenuti, con oltre 5.000 app disponibili su Google Play. Questo significa accesso illimitato a film, serie TV, notizie, sport e musica, tutto facilmente navigabile grazie al telecomando a controllo vocale. La possibilità di accedere rapidamente ai contenuti preferiti e di scoprire nuovi appassionanti programmi rende la CHiQ Smart TV QLED una vera e propria finestra sul mondo dell’intrattenimento digitale.

L’audio di questa TV QLED non è da meno, grazie alla tecnologia Dbx-tv e Dolby Audio che garantiscono un suono realistico e coinvolgente. Gli altoparlanti a due casse espandono la percezione spaziale, immergendo l’utente in un’esperienza sonora di alta qualità che complementa perfettamente la straordinaria qualità dell’immagine.

Le prestazioni sono garantite da un hardware potente, con 2GB di RAM e 16GB di ROM che assicurano un’elaborazione fluida delle immagini 4K e una navigazione multitasking senza intoppi. La connettività di ultima generazione, con supporto per Wi-Fi dual-band, HDMI2.1, USB2.0 e altre opzioni, assicura uno streaming veloce e affidabile, rendendo la CHiQ Smart TV QLED una scelta eccellente per chi cerca un dispositivo all’avanguardia.

La CHiQ Smart TV QLED 43 pollici a 329,90€ è l’ideale per chi cerca un televisore di alta qualità che offre una combinazione vincente di prestazioni visive e sonore eccezionali, connettività avanzata e accesso a un vasto mondo di contenuti digitali. Non farti scappare questa offerta e acquistala subito risparmiando!