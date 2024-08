Smart TV LG QNED 86": una meraviglia con un SUPER SCONTO (anche a rate)

Cambia per sempre il concetto di intrattenimento in casa tua con una smart TV di ultimissima generazione e dalle dimensioni generose. La LG QNED da 86 pollici è protagonista di uno sconto record su Amazon che vale il minimo storico assoluto: inoltre, scegliendo Cofidis al checkout, puoi pagarla a rate a tasso zero.

Smart TV LG QNED 86″: cinema, davvero, in casa

Con questa smart TV ti porti a casa un concentrato di potenza e tecnologia che ti offrirà un’esperienza visiva di alto livello grazie alla combinazione di tecnologie all’avanguardia e un design raffinato.

Le immagini sono vivide e realistiche grazie alle tecnologie Quantum Dot e NanoCell, mentre il processore α5 Gen7 con AI ottimizza immagini e suoni in tempo reale, garantendo prestazioni grafiche e di elaborazione avanzate per un’esperienza visiva su misura. Il Local Dimming lavora per migliorare il contrasto nelle aree scure per neri più profondi.

Il sistema operativo webOS 24 con ThinQ AI ti offre un’interfaccia user-friendly, con un vasto assortimento di app di streaming e la comodità dei comandi vocali per un’esperienza utente personalizzata. Con 20W di potenza audio e 3 porte HDMI è una Smart TV a cui non manca niente ed è perfetta per ogni scopo.

Amazon te la offre oggi al minimo storico assoluto, con possibilità di pagamento a rate a tasso zero tramite Cofidis. Una grandissima occasione per farti un regalo che porterà, davvero, il cinema a casa tua.