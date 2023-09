Smart TV da 55 pollici: bastano 367€ con QUEST'OFFERTA di Amazon

Acquistare un nuovo Smart TV da 55 pollici non è mai stato così conveniente: grazie alla nuova offerta Amazon disponibile in questo momento è possibile acquistare il TCL 55P639 al prezzo scontato di 367 euro. Si tratta dell’occasione giusta per acquistare un TV di ottima qualità e con dimensioni giuste per un’esperienza di visione davvero coinvolgente. Chi vuole un TV più grande può puntare sul modello da 65 pollici, ora proposto al prezzo scontato di 499 euro. Per accedere alle offerte è possibile seguire il link qui di sotto.

Smart TV TCL da 55 pollici: l’offerta di Amazon è da cogliere al volo

Il TV TCL 55P639 è un’ottima soluzione per chi è alla ricerca di un nuovo Smart TV. Si tratta di un modello dotato di un pannello 4K HDR che può contare anche sulla piattaforma smart Google TV, ricca di funzionalità e con tutte le applicazioni per l’intrattenimento. C’è anche il supporto Dolby Audio.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il TV TCL da 55 pollici con un prezzo scontato di 367 euro. Si tratta di un’occasione ottima per un acquisto davvero vantaggioso. La promozione è accessibile direttamente tramite il link riportato qui di sotto.

C’è anche la possibilità di puntare su un modello più grande, come il 65 pollici proposto a 499 euro, oppure su di un modello più compatto, con il 43 pollici che viene proposto al prezzo di 299 euro. Per accedere alle offerte basta seguire il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.