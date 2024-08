Smart TV 4K da 50 pollici: solo 299€ con QUEST'OFFERTA di Amazon

La scelta della Smart TV da comprare diventa più facile: con la nuova offerta Amazon, infatti, è ora possibile acquistare la TCL 50V6B al prezzo scontato di 299 euro. Si tratta del nuovo minimo storico per questo TV.

Il modello in questione è una Google TV con pannello 4K da 50 pollici e rappresenta una delle migliori opzioni in assoluto per rapporto qualità/prezzo. C’è anche la possibilità di completare l’acquisto optando per il pagamento in 5 rate mensili, senza interessi. L’offerta è disponibile di seguito.

Smart TV da 50 pollici: l’offerta giusta è su Amazon

La TCL 50V6B è la scelta giusta per acquistare un nuovo televisore. Si tratta di un modello dotato di piattaforma smart Google TV oltre che di un pannello da 50 pollici con risoluzione 4K, supporto Dolby Audio e un design senza bordi. Grazie alla piattaforma smart Google TV è possibile sfruttare tutte le app di intrattenimento e varie funzionalità avanzate, come la compatibilità con Google Assistant e Alexa.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare la TCL 50V6B con un prezzo scontato di 299 euro. Il modello in questione è acquistabile anche optando per il pagamento in 5 rate mensili, senza interessi e con carta di debito. Per sfruttare subito l’offerta è sufficiente premere sul box qui di sotto. La Smart TV è acquistabile con consegna gratuita.