Smart TV 4K 50'' Hisense: il prezzo non smette di scendere (359€)

La smart TV 4K Hisense da 50 pollici offre un’esperienza visiva unica grazie alla straordinaria qualità delle immagini, arricchita ulteriormente da cornici sottilissime. Dotata di numerose funzioni esclusive, questa TV ti consente anche di interagire tramite i comandi vocali, offrendo un controllo intuitivo e pratico. Da sottolineare poi una riproduzione del suono eccellente: vero piacere per occhi e orecchie.

Approfitta di questa straordinaria offerta prima che sia troppo tardi: fai il tuo ordine su Amazon e ottieni la smart TV 4K Hisense con uno sconto del 16%, al prezzo incredibilmente basso di soli 359 euro anziché 429 euro.

Smart TV 4K Hisense al minimo storico

La smart TV 4K Hisense da 50 pollici vanta un pannello QLED con risoluzione 4K, regalando colori vividi e contrasti accentuati per un’esperienza visiva coinvolgente. Il suo design moderno e sottile consente di integrarla perfettamente in qualsiasi ambiente domestico, occupando il minimo spazio e adattandosi armoniosamente all’arredamento.

Dotata di funzionalità avanzate, questa smart TV offre controlli vocali tramite Alexa e VIDAA, Wi-Fi integrato, connettività Bluetooth e un telecomando con accesso diretto a una vasta gamma di contenuti, inclusi Prime Video, Netflix e Youtube. Il comparto audio, arricchito da potenti speaker, assicura un’esperienza sonora di alta qualità. Inoltre, con Game Mode Plus e Share to TV, è perfetta sia per gli amanti dei videogiochi e sia per chi desidera condividere i contenuti del proprio smartphone.

Non lasciarti sfuggire questa occasione: salva nel carrello la smart TV 4K Hisense da 50 pollici e avrai la possibilità di risparmiare 70 euro sul prezzo originale, oltre che di riceverla a casa senza costi aggiuntivi di spedizione.