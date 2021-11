Smart Pack Cash: smartphone in SCONTO con WINDTRE!

Smart Pack Cash è la nuova tariffa di WINDTRE per chi desidera acquistare un device con uno sconto esclusivo senza avere VINCOLI!

Smart Pack Cash: i dettagli

La promozione, disponibile sia per i nuovi che per i già clienti, prevede l'acquisto in un'unica soluzione di alcuni smartphone a prezzi scontati.

I nuovi clienti possono attivare una delle promo Easy Pay compatibili come Di Più Lite 5G con 50 Giga di traffico internet, minuti illimitati verso tutti e 200 SMS a 12,99 euro al mese. Oltre a questa è possibile attivare la Di Più Full 5G e l'offerta per clienti nati all'Estero Call Your Country Super Easy Pay, rispettivamente a 14,99 euro e 9,99 euro mensili.

I già clienti, invece, possono aderire alla nuova Smart Pack Cash scegliendo di cambiare la loro offerta. Nello specifico, è disponibile la MIA Unlimited 5G Easy Pay.

I principali telefoni scontati sono i seguenti:

Costi ed altro

Acquistando uno dei seguenti smartphone verrà attivato un piano rateale per 12 mesi a zero euro. La rateizzazione non comporta alcun vincolo poiché il valore del terminale viene saldato in un'unica soluzione.

