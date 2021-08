OPPO ha ppena svelato due nuovi dispositivi che vanno ad arricchire la gamma A. Oltre agli ottimi A94 5G, a74 5G e A54 5G, adesso arrivano due budget phone concreti ma eleganti. Si chiamano A16 e A16s. Scopriamoli nel dettaglio.

OPPO A16 e A16s: le caratteristiche

In primo luogo, i due terminali hanno un prezzo accessibile, un design alla moda e prestazioni di punta. Non mancano chicche software come l'Eye Care, la camera potenziata con AI e molto altro ancora.

Isabella Lazzini, CMO OPPO Italia, commenta così l'arrivo dei terminali nel nostro Paese:

La Serie A è pensata per tutti coloro che vogliono avere il meglio dell’innovazione di OPPO a un prezzo accessibile. Ci siamo assicurati che nei nuovi A16 e A16s non ci siano compromessi tra design e prestazioni. Per noi è importante offrire agli utenti smartphone che si distinguano, indipendentemente dalla fascia di prezzo. Questo è il motivo per cui abbiamo prestato grande attenzione nel progettare le finiture dei nuovi modelli, oltre a includere una potente tripla fotocamera e ottimizzare ColorOS 11.1.

I due smartphone entry level hanno un'estetica. molto accattivante; la back cover emette splendidi giochi di luce e le finiture sono luminosissime grazie all'incredibile processo di progettazione dell'azienda. Ci sono due colorazioni fra cui scegliere: Crystal Black e Pearl Blue. Hanno bordi curvi 3D che migliorano la presa in mano e pesano solo 194 grammi. Lo spessore è assai contenuto: 8,4 mm. Ottimo anche il sistema di dissipazione del calore che mantiene il telefono fresco in ogni contesto d'uso.

Il pannello è immersivo: troviamo un display da 6,52 pollici con Eye Care incorporato. La luminosità poi, arriva fino a 2 nits. Non manca un fingerprint sul frame laterale e lo sblocco con il volto per la sicurezza dei dati degli utenti.

OPPO ha riservato grande attenzione al compparto fotografico: troviamo una lente da 13 Mpx, coadiuvata da una da 2 Mega per gli scatti con bokeh attivo e una macro da 2 Mpx. Anteriormente invece, c'è una snapper selfiecam da 8 Mega.

La skin è la ColorOS 11.1 che assicura fluidità, velocità e sicurezza. Il software è pulito e leggero ed è ricco di funzionalità intelligenti e utili come la Super Night-time Standby, Super Power Saving Mode, Optimised Overnight Charging e Smart Temperature Control, le quali assicurano tutte un consumo della batteria eccellente sia in standby che durante l'uso.

La batteria è da 5000 mAh. OPPO A16 ha un prezzo di 179,99€ e sarà disponibile nei prossimi giorni nei principali retail di elettronica e su Amazon.it. L'A16s invece, costerà 189,99€.

