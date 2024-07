Smart monitor FullHD Samsung 32'' al MINIMO storico: solo 179€

Lo smart monitor Samsung M5 si distingue in questa categoria di prezzo per le sue caratteristiche tecniche avanzate e per l’eccellente qualità delle immagini in FullHD che è in grado di offrire. Un’efficace combinazione di performance e funzionalità all’avanguardia: ideale per studio, lavoro ed intrattenimento con serie TV, film e giochi.

Non perdere questa occasione su Amazon: grazie ad uno sconto speciale del 18%, oggi puoi ordinare lo smart monitor Samsung M5 a soli 179 euro invece dei normali 219 euro.

Smart monitor Samsung M5 a prezzo mai visto

Samsung M5 integra lo Smart Hub, che permette l’accesso ad un’ampia gamma di applicazioni e servizi di streaming come Netflix, Prime TV, YouTube e Disney+: tutto questo senza bisogno di collegarlo al PC. Con il telecomando incluso, navigare tra le diverse app è facile ed intuitivo: un intrattenimento sempre a portata di mano. Inoltre, lo smart monitor Samsung M5 può essere collegato a PC, smartphone o console di gioco tramite Bluetooth, HDMI o Airplay, con la massima versatilità.

Siamo al cospetto di un monitor che vanta la presenza di un pannello da 32 pollici, con risoluzione FullHD e supporto per l’HDR10: sarà un’esperienza visiva straordinaria. Il design elegante e sottile, con cornici quasi invisibili su tre lati, aggiunge stile e modernità a qualsiasi ambiente. Non mancano poi le modalità Eye-Saver e Flicker-Free, progettate per ridurre l’affaticamento degli occhi ed assicurare un comfort visivo ottimale.

Con un risparmio di 40 euro, l’acquisto diventa ancora più conveniente: salva ora nel carrello lo smart monitor Samsung M5 ed approfitta della spedizione gratuita per riceverlo rapidamente a casa tua.