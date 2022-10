SkyQ: PROVA per 30 GIORNI anche con Netflix in HD

Continua ONLINE l’esclusiva PROMO Prova SkyQ che ti permette di vedere per 30 giorni i contenuti Sky TV, Netflix, Sky Cinema, Sky Sport, Sky Kids e Sky Calcio a soli 9 euro senza alcun impegno al termine del periodo promozionale.

Prova SkyQ: tutti i pacchetti di Sky con Netflix e Paramount+ a 9€

La promozione è valida per un mese e permette di vedere i pacchetti Sky TV, Sky Cinema, Sky Sport, Sky Calcio e Sky Kids. Inoltre, la prova include anche Netflix in HD. Oltre alla famosa piattaforma di Film e Serie TV, Sky offre senza costi aggiuntivi la visione di Paramount+. Tutto questo a soli 9 euro senza obbligo di rinnovo.

Nello specifico, troviamo gli Show, le serie Sky Original e internazionali, i documentari, oltre 200 visioni in un anno con Sky Cinema. Inoltre, con Sky Sport, è inclusa tutta la UEFA Champions League, la Conference League, l’Europa League, la Formula 1 e la Moto GP. I canali Sky Calcio invece prevedono la visione di ben 3 partite in co-esclusiva di Serie A TIM, tutta la Serie BKT, le migliori partite dei maggiori campionati internazionali come la Premier League, la Ligue 1 e la Bundesliga e tanti altri sport.

Inoltre, Sky grazie a Kids ha pensato anche per i più piccini! I contenuti offerti sono adatti a tutta la famiglia.

Tutti i contenuti sono visibili con il decoder Sky Q via internet che viene spedito a casa gratuitamente senza l’utilizzo della parabola. Al termine dei 30 giorni di visione a 9 euro, l’utente potrà decider di sottoscrivere un’offerta con Sky oppure disdire senza pagare alcunché.

Costi ed altro

L’offerta è valida per tutti i nuovi clienti fino al 31 Dicembre 2022 e non prevede costi iniziali.

