Sky TV e Sky Calcio: l'offerta esclusiva per vedere Europei e Olimpiadi

Gli Europei di calcio Euro 2024 sono entrati nel vivo con gli ottavi di finale appena conclusi e, nell’attesa di vedere chi succederà sul trono d’Europa all’Italia campione uscente, cresce l’interesse per le prossime Olimpiadi. Come i campionati europei di football, anche i giochi olimpici di Parigi 2024 sono una delle grandi esclusive di Sky Sport in questa estate ricca di grandi eventi. Sky, che dallo scorso 14 giugno sta trasmettendo con la consueta passione gli incontri di Euro 2024, sarà protagonista infatti anche del racconto della manifestazione dei Cinque Cerchi grazie al partner Eurosport, che assicurerà una copertura totale dei giochi olimpici sui propri canali. Le Olimpiadi su Sky avranno quindi uno spazio senza eguali, perché ai due canali Eurosport 1 ed Eurosport 2 si aggiungeranno altri 8 canali Eurosport dedicati in esclusiva a Parigi 2024, con l’ulteriore “chicca” del canale Eurosport 4K che mostrerà il meglio della manifestazione in altissima qualità. L’offerta sportiva di Sky, insomma, non teme confronti e si conferma la più ricca e completa del mercato.

Olimpiadi ed Europei: i due grandi eventi dell’estate da vivere in diretta su Sky

Ma come fare per vedere Europei di calcio e Olimpiadi su Sky? La media company del gruppo Comcast ha pensato ad un’offerta Sky TV + Sky Calcio a prezzo scontato. I nuovi clienti che sceglieranno Sky potranno infatti accedere a Sky TV + Sky Calcio con Sky Stream a 14,90 euro al mese per 18 mesi anziché 33 euro al mese. L’offerta è valida fino al 30 settembre 2024 e prevede il solo costo di attivazione per il nuovo decoder Sky Stream pari a 19 euro una tantum.

La combinazione di pacchetti oggetto della promozione consente di vedere in diretta gli Europei di calcio su Sky e le Olimpiadi su Eurosport, i cui canali sono inclusi per tutti i clienti Sky nel pacco base Sky TV. Sky Calcio consente inoltre di vedere in diretta 3 partite di Serie A per ogni turno di campionato, la Premier League, la Bundesliga e tutta la Serie C in esclusiva. I canali Eurosport offrono invece le dirette dei tornei del Grande Slam di tennis, i grandi Giri e le classiche di ciclismo, gli sport invernali, i motori inclusa la 24 Ore di Le Mans, il nuoto, l’atletica, il golf e tanto altro. Il tutto si potrà seguire come e quando si desidera con le innovative funzioni del decoder Sky Stream.