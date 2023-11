Sky TV e Netflix + Sky Sport a 24,90€ al mese per 18 mesi: hai ancora (poco) tempo

L’offerta del Black Friday di Sky è ancora valida. Fino a lunedì 27 novembre è possibile attivare Sky TV e Netflix + Sky Sport a 24,90€ al mese per i primi 18 mesi invece di 54€ al mese. Ecco il link alla promozione online.

Si tratta del miglior prezzo dell’anno per il pacchetto Sky TV e Netflix + Sky Sport, un’offerta completa per tutti gli amanti della televisione e dello sport. Inoltre, i nuovi clienti riceveranno in regalo un Buono Amazon del valore di 50€ da spendere su amazon.it.

Sky TV e Netflix + Sky Sport a 24,90€ al mese ancora per due giorni

Il pacchetto Intrattenimento Plus – Sky TV e Netflix – con l’aggiunta di Sky Sport ha un valore complessivo di 54€ a listino. Oggi, invece, e fino a lunedì 27 novembre, è possibile attivarlo al prezzo promozionale di 24,90€ al mese per il primo anno e mezzo di visione.

Sky TV è la televisione firmata Sky, con gli show, le serie TV, i documentari e le produzioni Sky Original. A questo si aggiunge Netflix Base, con accesso completo al catalogo in alta definizione 720p, su uno schermo alla volta e senza interruzioni pubblicitarie.

C’è poi Sky Sport, che include 121 partite a stagione sulle 137 totali della UEFA Champions League, la UEFA Europa League e la UEFA Conference League. Inoltre, ci sono tutte le gare di MotoGP e Formula 1, l’intera stagione (a partire dal 2024) dei tornei di tennis ATP e WTA, più di 500 partite a stagione di NBA ed Eurolega, insieme al rugby e al golf.

Puoi aderire all’offerta del Black Friday Sky su questa pagina. La promo scadrà lunedì 27 novembre.

