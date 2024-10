Netflix: sappiamo già cosa aspettarci a novembre 2024

Come sempre Netflix non delude mai. Grazie alle anticipazioni in anteprima sulle novità di novembre 2024 possiamo dire che il catalogo si arricchirà di titoli incredibili, tutti da guardare. Se ancora non sei abbonato a questa piattaforma di streaming, sappi che puoi averla inclusa con Sky a un prezzo super conveniente. Attiva adesso Intrattenimento Plus.

Netflix: tutte le novità in arrivo a novembre 2024

Sono davvero tante le novità in arrivo a novembre sulle piattaforme di streaming. Dopo i titoli più attesi di Prime Video, eccoci qui a parlare di Netflix. Grazie a questo servizio il tuo intrattenimento avrà solo l’imbarazzo della scelta. Dai un’occhiata a tutti i film e le serie TV in arrivo a novembre 2024.

01 novembre 2024 Let Go (Dramma)

06 novembre 2024 Appuntamento a Natale (Film)

07 novembre 2024 Born for the Spotlight (Serie TV)

08 novembre 2024 Rapina al Banco Central (Serie TV) La gabbia (Serie TV) Mr. Plankton (Serie TV)

09 novembre 2024 Arcane (Stagione 2)

13 novembre 2024 Sprint (Docuserie) Hot Frosty – Una magia di Natale (Film)

14 novembre 2024 Beyond Goodbye (Serie TV)

16 novembre 2024 Jake Paul vs Mike Tyson (Evento live)

20 novembre 2024 Oceani del mondo (Docuserie) Adorazione (Serie TV)

22 novembre 2024 Spellbound – L’incantesimo (Animazione) The Piano Lesson (Film) The Helicopter Heist (Serie TV) Joy (Film) L’imperatrice (Stagione 2)

27 novembre 2024 Our Little Secret (Film) Chef’s Table (Stagione 7)

29 novembre 2024 Senna (Serie TV) Sorella di neve (Film)