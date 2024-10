Sky e NOW: le prime visioni in arrivo a novembre 2024

Nessun dubbio sul fatto che Sky e NOW arricchiscano il loro catalogo di tantissimi nuovi contenuti ogni mese. Questo è quello che succederà tra qualche giorno. Infatti, sono in programma tantissime nuove prime visioni per il mese di novembre 2024. Un’occasione unica! Approfitta dell’offerta su NOW per ottenere PASS ENTERTAINMENT + PASS CINEMA.

A partire da soli 9,99€ al mese avrai tutti i contenuti di Sky in streaming su NOW. Grazie alla sua app multi-device potrai gustarti ogni contenuto a casa sulla tua smart TV o in viaggio sui tuoi dispositivi mobili. Ma ora vediamo insieme quali sono le prime visioni che arriveranno sulle due piattaforme di intrattenimento esclusivo.

Sky e NOW: tutte le prime visioni di novembre 2024

Ecco le prime visioni in arrivo a novembre 2024 su Sky e NOW.

3 novembre

Drive-Away Dolls: Due amiche intraprendono un viaggio rocambolesco che si trasforma in una fuga dal crimine.

Drive-Away Dolls: Due amiche intraprendono un viaggio rocambolesco che si trasforma in una fuga dal crimine. 4 novembre

Back to Black: Biopic dedicato alla vita e carriera della leggendaria Amy Winehouse.

Back to Black: Biopic dedicato alla vita e carriera della leggendaria Amy Winehouse. 6 novembre

Dall’Alto di una Fredda Torre: Un dramma su una donna che affronta il passato mentre è isolata in una torre solitaria.

Dall’Alto di una Fredda Torre: Un dramma su una donna che affronta il passato mentre è isolata in una torre solitaria. 8 novembre

65 – Fuga dalla Terra: Dopo un disastro, un gruppo di sopravvissuti lotta per scappare da un pianeta ostile.

65 – Fuga dalla Terra: Dopo un disastro, un gruppo di sopravvissuti lotta per scappare da un pianeta ostile. 9 novembre

10 Lives – Un Gatto Fortunato: Un gatto con nove vite scopre il vero significato di amicizia e famiglia.

10 Lives – Un Gatto Fortunato: Un gatto con nove vite scopre il vero significato di amicizia e famiglia. 11 novembre

The Fall Guy: Uno stuntman si ritrova coinvolto in un’avventura più grande di quanto pensasse.

The Fall Guy: Uno stuntman si ritrova coinvolto in un’avventura più grande di quanto pensasse. 13 novembre

Love Again: Una giovane donna trova l’amore inaspettato attraverso una serie di messaggi lasciati sul telefono del suo ex.

Love Again: Una giovane donna trova l’amore inaspettato attraverso una serie di messaggi lasciati sul telefono del suo ex. 15 novembre

Monkey Man: Un ex detenuto cerca vendetta e redenzione in una città dominata dalla corruzione.

Monkey Man: Un ex detenuto cerca vendetta e redenzione in una città dominata dalla corruzione. 16 novembre

Te l’Avevo Detto: Un dramma che esplora i conflitti familiari e le difficoltà della riconciliazione.

Te l’Avevo Detto: Un dramma che esplora i conflitti familiari e le difficoltà della riconciliazione. 18 novembre

IF – Gli Amici Immaginari: Una commedia fantastica che racconta la storia di amici immaginari dimenticati che cercano di essere ricordati.

IF – Gli Amici Immaginari: Una commedia fantastica che racconta la storia di amici immaginari dimenticati che cercano di essere ricordati. 19 novembre

Il Colore Viola: Musical drammatico tratto dal celebre romanzo sulla resilienza di una giovane donna afroamericana.

Il Colore Viola: Musical drammatico tratto dal celebre romanzo sulla resilienza di una giovane donna afroamericana. 22 novembre

Una Storia Nera: Un thriller intricato che svela segreti nascosti dietro una facciata perfetta.

Una Storia Nera: Un thriller intricato che svela segreti nascosti dietro una facciata perfetta. 25 novembre

La Coda del Diavolo: Un thriller psicologico che ruota attorno a un uomo perseguitato da un’oscura presenza.

La Coda del Diavolo: Un thriller psicologico che ruota attorno a un uomo perseguitato da un’oscura presenza. 28 novembre

Shoshana: Un dramma intenso che segue le vicende di una donna coinvolta in un complotto durante la Seconda Guerra Mondiale.

Shoshana: Un dramma intenso che segue le vicende di una donna coinvolta in un complotto durante la Seconda Guerra Mondiale. 29 novembre

Sei Fratelli: Una storia familiare che segue sei fratelli tra segreti, tradimenti e riconciliazioni.