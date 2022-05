Sky: Internet e alcuni Pacchetti TV a 34,80€

Continua ancora per pochi giorni la Special Week di Sky che offre la possibilità di attivare internet a casa con i pacchetti TV più amati ad un prezzo davvero molto interessante.

Questa soluzione, in pratica, offre in un unico costo mensile sia la Fibra che i pacchetti Sky TV e Sky Cinema.

Sky: Internet e 2 Pacchetti TV ad un prezzo FOLLE!

La tariffa Full Optional proposta in questa Special Week offre la Fibra Super Veloce di Sky fino ad 1 Gigabit al secondo in download e 300 Mbps in upload di velocità, il modem Sky Wi-Fi Hub compreso e l’opzione Voce Unlimited inclusa gratuitamente. Questo pacchetto aggiuntivo offre le chiamate senza limiti in VoiP dal fisso verso qualsiasi operatore sia fisso che mobile. Inoltre, ci sono inclusi anche Sky TV e Sky Cinema con il decoder Sky Q. Il tutto ad un prezzo onnicomprensivo di soli 34,80 euro ogni mese. Il bundle è bloccato per 18 mesi e dunque non subirà variazioni di prezzo. In pratica con meno di 35 euro al mese sarà possibile attivare internet a casa e due pacchetti TV di Sky.

I servizi Sky TV e Sky Cinema sono compresi nell’abbonamento e vengono fruiti grazie a alla tecnologia Sky Q via internet.

Il provider offre comunque la possibilità di fare a meno di questi due pacchetti extra proponendo la sola Fibra a 24,90 euro mensili. Il prezzo, anche in questo caso, è bloccato per ben 18 mesi.

Costi ed altro

Il pacchetto che abbiamo descritto oggi ha un contributo iniziale di soli 9 euro. In pratica, Sky sconta completamente il costo iniziale della Fibra. Solitamente, il solo internet a casa ha un entry fee pari a 29 euro.

La spedizione del decoder Sky Q via internet e del modem Sky Wi-Fi Hub sono completamente a carico del provider e non comportano alcuna spesa da sostenere.