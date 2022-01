Sky: ecco i 5 canali che saranno cancellati dal 10 gennaio 2022

È arrivata la conferma. Dal 10 gennaio 2022 ben 5 canali ora trasmessi anche su Sky saranno cancellati. Quindi nessuno degli utenti abbonati al noto servizio di pay-per-view potranno più assistere alla loro programmazione. Scopriamo insieme quali sono e perché Sky ha deciso di dire addio a questi 5 canali TV.

Sky dice addio ai canali Mediaset Premium Cinema sulla sua piattaforma

Slitta il giorno in cui Sky dirà addio a 5 canali trasmessi ancora oggi sulle sue piattaforme. Infatti, rispetto a quanto dichiarato un po' di tempo fa, destinando il 7 gennaio come data ultima, ora è stato annunciato che i canali Mediaset Premium Cinema il 10 gennaio 2022 lasceranno il servizio di pay-per-view.

Scopriamo ora quali sono i 5 canali che diranno addio a Sky alle ore 6 del mattino del 10 gennaio 2022:

Premium Cinema 1;

Premium Cinema 2;

Premium Cinema 3;

Premium Crime;

Premium Stories.

Non solo verrà annullata la trasmissione di questi canali, ma Sky cancellerà anche i contenuti registrati dagli utenti tramite decoder. Ricordiamo inoltre che la cancellazione avverrà su tutte le piattaforme: digitale terrestre, satellitare e fibra. Questi canali trasmettono in seconda fascia tutti i contenuti di Universal e Warner da quando Mediaset aveva firmato un accordo nel 2018 con Sky.

Ora però questa partnership si è interrotta invalidando il contratto e vietando quindi la trasmissione delle emittenti Premium sulla pay-tv la cui proprietà risulta essere di Comcast.

Anche su Infinity+ arrivano novità

Stando alle ultime notizie, sembra che anche Infinity+ sarà toccata, seppur in maniera minore, dalla cancellazione di questi canali che, secondo alcune stime, saranno fondamentalmente 3:

Premium Cinema;

Premium Crime;

Premium Stories.

A differenza di Sky, alcuni di questi contenuti verranno comunque resi disponibili agli abbonati tramite il servizio on demand e su altri canali di Infinity+. Infine, il 1° aprile 2022 Sky dovrà lasciare il digitale terrestre dismettendo i suoi canali e l'offerta della pay-tv. Intanto, sempre sul digitale terrestre, i suoi canali gratuiti non vengono trasmessi in alta definizione nonostante il recente cambio di frequenza a inizio anno.