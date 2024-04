Sistema o elimina Barba e Peli in un attimo: il KIT 12 in 1 PHILIPS è la soluzione definitiva!

Il tuo vecchio rasoio ha fatto il suo corso e sei alla ricerca di una soluzione completa per gestire la peluria del tuo corpo? Eccola qui! Il kit Philips Multigroom Serie 9000 12 in 1 con OneBlade ti garantirà di gestire i peli del corpo e la barba, anche nei dettagli più minuziosi. Mentre il prezzo iniziale di questo kit si attestava sui 151,99€, grazie al fortissimo sconto Amazon pagherai tutto questo solo 79,99€!

Tutte le caratteristiche del kit Philips

Il kit Philips Multigroom Serie 9000 12 in 1 con OneBlade nasce proprio con un obbiettivo: fornire un set completo per la cura di barba, capelli e corpo che ti permetta di ottenere risultati professionali direttamente a casa tua

Il rasoio, con le sue lame in metallo autoaffilanti, offre prestazioni eccezionali che non vanno a peggiorare nel tempo. Potrai ottenere tagli precisi e uniformi senza dover sostituire frequentemente le lame.

La tecnologia OneBlade, poi, è stata progettata per lo styling di qualsiasi lunghezza di peli del viso e per la cura del corpo. Grazie al sistema di doppia protezione della lama, potrai ottenere una rasatura confortevole e una pelle liscia e priva di irritazioni con un solo dispositivo, come se stessi usando le classiche lamette usa e getta.

Il kit include una vasta gamma di accessori di alta qualità, tra cui pettini per barba e capelli, una testina per naso e orecchie, e persino una custodia da viaggio per portare tutto con te ovunque tu vada. Con queste opzioni, potrai definire e rifinire il tuo stile in modo versatile e impeccabile.

Non perdere questa fantastica opportunità e fai subito tuo il kit Philips Multigroom Serie 9000 12 in 1 con OneBlade a un prezzo di soli 79,99€ anziché 151,99€!