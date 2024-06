Sistema di retroilluminazione a LED per TV: solo 13 euro su Amazon con questo sconto

Arriva una opportunità molto interessante su Amazon per personalizzare in modo originale la tua esperienza televisiva: questo sistema di retroilluminazione a LED, da posizionare proprio dietro al televisore, è in offerta a soli 12,99 euro e sarà in grado di cambiare per sempre il modo in cui vivi la tua TV.

Sistema retroilluminazione LED: le caratteristiche

All’interno della confezione troverai due pratiche barre di illuminazione che ti consentono di scegliere tra diverse modalità dinamiche, controllabili tramite telecomando o bluetooth.

Tra le tante modalità a disposizione puoi sfruttare, ad esempio, quella a ritmo musicale resa possibile dal microfono integrato ad alta sensibilità che rileva automaticamente lo spettro e il colore della barra luminosa a LED, adattandoli alla musica o ai suoni captati.

L’installazione è semplice e flessibile: può essere montata sia in orizzontale che in verticale, o utilizzata con un accessorio per fissarla dietro un monitor o una TV. L’utilizzo di questa barra luminosa ti permette di migliorare l’estetica e l’atmosfera della stanza, sia quando guardi film o serie TV, sia quando giochi ai tuoi titoli preferiti.

Approfitta dello sconto Amazon e acquistala adesso a soli 12,99 euro.