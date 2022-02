Tokyo Game Show 2022 confermato: sarà in presenza e aperto al pubblico

CESA, Nikkei e Dentsu annunciano, un po' a sorpresa, il Tokyo Game Show 2022: la nuova edizione della fiera giapponese di videogiochi più importante del settore. La sorpresa è doppia se si considera non solo il ritorno dell'atteso evento, ma anche il fatto che sarà possibile tenerlo in presenza, come non accadeva dal 2019.

Il Tokyo Game Show 2022 si terrà dal 15 al 18 settembre presso la tradizionale location del Makuhari Messe a Chiba City: appassionati e utenti del business saranno liberi dunque di visitare gli stand della fiera, dopo due anni di stop per via della pandemia. Ovviamente ci sono alcune limitazioni.

Tokyo Game Show 2022 in presenza, come acquistare i biglietti e le limitazioni

Gli organizzatori fanno sapere che il numero di biglietti in vendita per partecipare al Tokyo Game Show 2022 sarà comunque limitato e in ogni caso in linea con le politiche del governo locale per il contenimento della pandemia da Covid-19. Le limitazioni riguarderanno gli studenti delle scuole elementari e i bambini più piccoli, esclusi dal TGS di quest'anno a causa delle incertezze legate alle vaccinazioni tra i più giovani.

Come è facile immagine, negli ultimi due anni il Tokyo Game Show è stato un evento esclusivamente digitale: nel 2021, solo alcuni giornalisti e influencer locali hanno potuto partecipare a una riservatissima sezione a porte chiuse grazie a un invito speciale.

Il tema del TGS 2022 sarà “Nothing Stops Gaming“, “Nulla ferma il gaming“, un messaggio forte in segno di ripartenza dopo due annate difficili per tutto il mondo e inevitabilmente anche per l'industria dei videogiochi.

“In questi due anni, vari eventi divertenti sono scomparsi dalla nostra vita quotidiana, ma i giochi hanno comunque illuminato le nostre giornate e continueranno a rallegrare i giorni di tutti ora e per sempre: il tema di quest'anno implica una determinazione così forte“.

Fanno sapere gli organizzatori nel presentare l'evento e le motivazioni legate alla scelta del tema.

Potremo partecipare anche noi italiani? È qualcosa che scopriremo solo tra qualche mese: dall'inizio della pandemia, il Giappone ha attuato politiche molto stringenti circa l'ingresso degli stranieri nel paese e si sta cercando di capire se verranno revocate a breve.

Nel frattempo, l'industria dei videogiochi sta tentando di ripartire: la GDC di San Francisco del mese di marzo 2022 e la Gamescom di Colonia prevista in agosto si terranno anch'esse in presenza. La più importante fiera del settore, l'E3 2022, è invece stata cancellata per il terzo anno consecutivo e rischia di non tenersi nemmeno in digitale.