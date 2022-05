Trapelate le immagini del nuovo Silent Hill, ma qualcuno le ha fatte sparire

Nelle scorse ore, l’insider AestheticGamer ha pubblicato su Twitter le immagini di una build del 2020 tratta dal nuovo Silent Hill, confermando che non solo un gioco inedito della serie è in sviluppo, ma ci sarebbero anche altre capitoli in lavorazione.

Successivamente però la stessa fonte sostiene di essere stata costretta a rimuovere gli screenshot dopo aver ricevuto un avviso di infrangimento delle regole DMCA: la pena sarebbe stato il ban dell’account su Twitter. Un fatto che sembra tuttavia sottolineare la legittimità delle immagini.

Nuovo Silent Hill, cosa sappiamo al momento

Sono state diverse le indiscrezioni sul ritorno di Silent Hill nel corso degli ultimi due anni. Inizialmente, si diceva che Sony stesse lavorando insieme a Konami ad un reboot che avrebbe coinvolto persino Hideo Kojima. Poi, le indiscrezioni si sono sgonfiate, lasciando spazio a delle voci che volevano appunto diversi progetti in lavorazione per rilanciare la serie, incluso un episodio più piccolo affidato a Bloober Team, lo stesso sviluppatore di The Medium.

Le immagini svelate dall’insider non hanno rivelato granché, se non mostrare alcune ambientazioni tipiche della serie horror. Se non altro, il fatto che qualcuno si sia mosso immediatamente per farle rimuovere è il segnale che effettivamente qualcosa esiste.

L‘annuncio del nuovo Silent Hill, come si immagina, è atteso da quando è iniziato l’affollato e rumoroso giro di indiscrezioni. Al momento però non è mai giunta alcuna conferma ufficiale. Il 2022 sarà l’anno buono? Staremo a vedere.