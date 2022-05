Silent Hill 2, il remake in arrivo in esclusiva su PS5?

Bloober Team, lo sviluppatore conosciuto di recente per The Medium, sarebbe al lavoro sul remake di Silent Hill 2, da lanciare in esclusiva temporanea su PlayStation. L’informazione arriva dall’insider NateTheHate2 che, su Twitter, ha svelato diverse anticipazioni sul ritorno della saga di Konami.

Pare infatti che ci sarebbero diversi progetti legati al franchise in lavorazione e tra questi potrebbe esserci appunto il rifacimento del secondo episodio, il più amato della serie. Come sempre in questi casi, si tratta di informazioni non ancora confermate ufficialmente.

Un remake di Silent Hill 2 è davvero in lavorazione?

Stando alla fonte, l’obiettivo dello sviluppatore polacco con il remake di Silent Hill 2 sarebbe quello di garantire agli appassionati un’esperienza tradizionale. Le uniche modifiche riguarderebbero gli enigmi, che verranno generalmente riprogettati, oltre all’inserimento di nuovi finali. Inoltre, sembra che il gioco verrà lanciato in esclusiva di qualche mese per PlayStation. Sicuro su PS5, da capire se sarà destinato anche a PS4.

Non è la prima volta comunque che si rumoreggia di un Silent Hill esclusivo per la console Sony. In questi giorni ne ha parlato anche il giornalista e insider Jeff Grubb, sostenendo che ci sono grosse probabilità che la cosa possa avverarsi. D’altro canto, Grubb non è stato specifico sul tipo di progetto: senza chiarire se sarà il remake o un episodio completamente inedito.

Come sempre, se qualcosa bolle in pentola, ne sapremo qualcosa di più nelle prossime settimane. Di certo, in casa Konami si stanno muovendo per rilanciare il brand: speriamo di scoprire presto in che modo.

