Si può controllare la frequenza cardiaca dal Google Pixel 6?

Sembra che alcune unità del Google Pixel 6 ottengono il monitoraggio della frequenza cardiaca e della respirazione basato sulla fotocamera.

Google Pixel 6: come si può attivare questa funzione?

L'OEM di Mountain View ha rilasciato un aggiornamento per un numero limitato di dispositivi facenti parte della serie Pixel 6, portando la funzione di monitoraggio della frequenza cardiaca e della respirazione nell'app Google Fit.

Questa funzionalità, presente in Pixel 5 e Pixel 4a da marzo, è ora in fase di test per la nuova gamma di prodotti BigG in una versione limitata.

Poiché la line-up del 2021 non dispone di sensori dedicati per la misurazione della frequenza cardiaca e respiratoria, la caratteristica funziona utilizzando le fotocamere del telefono. Controllare la frequenza cardiaca con questa opzione è semplicissimo: basta posizionare il dito sulla lente principale e attendere alcuni secondi mentre l'app rileva i cambiamenti nel colore del dito e produce una lettura che può essere salvata sul vostro account Google Fit.

Il processo è piuttosto immediato, con le guide sullo schermo che vi correggono se posate il ​​dito nel posto sbagliato o con un pop-up che vi consiglia di spostarvi in un luogo con una migliore illuminazione se vi trovate in ​​un ambiente scarsamente illuminato.

Il design del comportato fotografico potrebbe causare un problema, poiché in passato questa funzione utilizzava anche il flash LED nelle generazioni precedenti per ottenere una lettura più accurata in ambienti con scarsa illuminazione. Avendo ora il flash spostato dalla lente primaria, le cose potrebbero risultare più difficoltose.

D'altro canto la funzione di tracciamento della respirazione funziona sostenendo il dispositivo con la fotocamera frontale rivolta verso la parte superiore del busto per registrare i movimenti del torace quando si respira.

È stato anche osservato da 9to5Google che “Questa funzionalità di accesso anticipato non è particolarmente ottimizzata, con una vecchia grafica dell'era Pixel 5 e viene menzionata la possibilità di attivare il flash nelle finestre di dialogo di errore“.

È ancora troppo presto per dire se rimarrà nel Pixel 6 poiché Google avverte che il monitoraggio della frequenza respiratoria e la misurazione della frequenza cardiaca “usando solo il telefono” sono “in fase di messa a punto e potrebbero essere rimossi“.

Puoi verificare se avete questa funzione nel vostro Google Fit basta controllare se sono apparse due schede nella parte inferiore della scheda Home o nella sezione Sfoglia > Vitali.