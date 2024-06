Shelly Plus i4 DC a 15€ è una BOMBA: modulo di controllo per casa DOMOTICA

Voglio subito mettere le mani avanti segnalandoti che questa promozione è davvero da prendere al volo perché durerà pochissimo. Se fai presto puoi mettere nel tuo carrello il modulo di controllo WiFi Shelly Plus i4 DC a soli 15,99 euro, invece che 19,97 euro.

Ebbene sì, siamo di fronte a uno sconto del 20% che abbatte il prezzo e ti permette di risparmiare tantissimo. Soprattutto potrai avere una casa domotica senza spendere un’esagerazione. Con questo modulo WiFi potrai controllare tutti i tuoi dispositivi e gestire altri relè collegati. Il tutto in modo semplice e senza essere degli esperti elettricisti.

Shelly Plus i4 DC a un super prezzo

Con il modulo Shelly Plus i4 DC potrai controllare tutti i dispositivi di illuminazione e qualsiasi altro modulo Shelly. Potrai impostare programmi personalizzati facendo in modo che i tuoi dispositivi intelligenti si accendano o si spengano in orari prestabiliti. Puoi sincronizzare diversi scenari ed è compatibile con i comandi vocali di Alexa e Google Home.

Per configurarlo non serve essere degli esperti elettricisti, ti basterà collegare i cavi con un semplice cacciavite il gioco è fatto. Non si vede nulla e tutto diventa smart. Scaricando l’applicazione dedicata potrai ricevere le notifiche dei tuoi dispositivi automatizzati e gestirli anche mentre se lontano da casa.

Una vera bomba, soprattutto a questo prezzo. Quindi non aspettare che sia tardi, vai subito su Amazon e acquista il tuo modulo di controllo WiFi Shelly Plus i4 DC a soli 15,99 euro, invece che 19,97 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.