Shelly Plus (2Pz): il relè che rende ogni cosa Smart è tuo al 37%

Dopo aver costruito la tua casa ti sei accorto che avresti voluto dargli un tocco di domotica in più? Non c’è nessun problema, puoi rimediare con una spesa davvero piccolissima. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Shelly Plus (2Pz) a soli 37,90 euro, invece che 59,99 euro.

Grazie a questo sconto del 37% il prezzo crolla drasticamente e si avvicina tantissimo al minimo storico. Avrai un risparmio di 22 euro sul totale e soprattutto un dispositivo utilissimo che ti permetterà di far diventare intelligente qualsiasi cosa tu abbia in casa. È davvero semplice da installare, non serve essere degli esperti ed è anche compatibile con i comandi vocali di Alexa, Google Home e le app di Android e iOS.

Shelly Plus: il mitico relè per la casa domotica

Con Shelly Plus non dovrai stare a impazzire e cambiare ogni lampadina, presa della corrente o elettrodomestico, ti basta installare questo piccolo dispositivo e tutto diventa intelligente. Come ti dicevo è semplicissimo da installare e configurare. Dovrai semplicemente collegarlo ai fili della presa che vuoi far diventare smart e il gioco è fatto. Grazie al suo design estremamente compatto lo puoi davvero mettere ovunque, anche dove c’è poco spazio.

Una volta che l’avrai installato potrai farlo funzionare in due modalità: puoi motorizzare le tapparelle, le tende, le porte e anche tracciare i consumi dei tuoi dispositivi. Con l’app dedicata puoi gestirli da remoto e ricevere notifiche per tutti gli eventi. Inoltre, essendo compatibile con i comandi vocali, se hai un dispositivo Echo potrai interagire con Alexa e Google Assistant.

Siamo di fronte a uno dei dispositivi più amati e acquistati di sempre ma è chiaro che a un prezzo del genere andrà a ruba. Quindi non aspettare che sia tardi, fiondati su Amazon e acquista il tuo Shelly Plus (2Pz) a soli 37,90 euro, invece che 59,99 euro. Concludi subito il tuo ordine e lo riceverai a casa già domani senza ulteriori costi. Solo per i clienti Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo ora cliccando qui.