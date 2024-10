Shelly Plus 1 Mini Gen3 a 9,52€ su Amazon: l'interruttore che rende TUTTO SMART

Con questo sconto Amazon strepitoso puoi portare a casa l’eccellente interruttore smart Shelly Plus 1 Mini Gen3 con relè a prezzo incredibile. Completa al volo l’ordine per averlo a 9,52€ appena con spedizioni rapide gratuite, grazie ai servizi Prime.

Un dispositivo che, è bene precisarlo subito, è in grado di funzionare senza alcun supporto da parte di HUB esterni. Lo colleghi direttamente alla rete Wi-Fi di casa e la cosa interessante è che ti permette di rendere smart praticamente qualsiasi cosa, anche se non lo è nativamente e senza dover ricorrere all’utilizzo di ingombranti prese intelligenti.

Con un minimo di esperienza, l’installazione di questo piccolissimo adattatore sarà semplicissima: funziona senza problemi sia in corrente alternata che continua e di conseguenza è compatibile con tantissimi prodotti. Anche la configurazione software è semplicissima, grazie all’apposita applicazione per smartphone, che ti consentirà poi la piena gestione del sistema.

Addirittura, puoi comandarlo anche utilizzando la voce, grazie alla compatibilità con gli assistenti vocali Alexa e Google Home. Questi interruttori smart di alta qualità sono indispensabili per chiunque voglia creare un vero ecosistema intelligente all’interno della propria abitazione, avendo la massima flessibilità e versatilità nella progettazione. Completa adesso l’ordine su Amazon per prendere Shelly Plus 1 Mini Gen3 a 9,52€ appena ho spedizioni veloci e gratis, grazie ai servizi Prime. Fai in fretta: la disponibilità è limitatissima.