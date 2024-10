Shelly Plus 1: casa smart con questo interruttore intelligente in sconto

Shelly Plus 1 è un interruttore relè intelligente con WiFi e Bluetooth pensato per migliorare la domotica di casa tua o per dar vita ad un impianto smart home del tutto nuovo. Oggi puoi acquistarlo in sconto su Amazon a soli 12,99 euro, con consegna immediata se sei iscritto a Prime.

Shelly Plus 1: come funziona l’interrutore relè smart

La configurazione dell’interruttore è molto semplice grazie alle dimensioni compatte che ti permettono di installarlo all’interno di quadri elettrici o interruttori a parete. Inoltre, tramite i contatti a potenziale zero puoi controllare dispositivi con tensioni di uscita differenti, ampliando le possibilità di automazione.

A cosa serve, quindi? Domanda non banale, ma con una capacità di 16A ti darà modo di controllare in maniera intelligente l’illuminazione, il riscaldamento, le prese di corrente, le strisce LED e persino la porta del garage, il tutto sfruttando l’app Shelly Smart Control da scaricare sul tuo smartphone e senza la necessità di un hub aggiuntivo.

Scoprirai diverse funzioni interessanti come la possibilità di creare programmi e scene personalizzate, ad esempio come l’accensione o lo spegnimento di dispositivi in base alle tue esigenze per risparmiare energia.

Shelly Plus 1 è poi compatibile con Alexa e Google Home, ampliando le possibilità tramite un controllo con i comandi vocali. L’app già citata, invece, è disponibile per smartphone iOS e Android e ti consente di controllare tutti i dispositivi collegati al relè da remoto.

Un prodotto essenziale per portare la domotica di casa tua ad un nuovo livello: acquistalo adesso a soli 12,99 euro.